Гонтарева розповіла, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років



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Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України

Гонтарева назвала «ахінеєю» версію про те, що підпалом автомобіля та будинку займався друг її сина

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що не знає, хто стоїть за підпалом її будинку на Київщині, розповівши, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років.

Про це Гонтарева сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Зараз погрози надходили тільки від Коломойського та Портнова. Усі вони були в публічній площині», – повідомила ексглава НБУ.

Гонтарева назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку та автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

«Таку нісенітницю навіть не можу коментувати. Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців. Я легально живу й працюю у Великій Британії. Я не бачу, чим мені допоможе статус біженця в цій країні», – розповіла ексглава НБУ, яка раніше не виключала, що може попросити притулку в Британії.

Вона назвала «ахінеєю» версію про те, що підпалом автомобіля та будинку займався друг її сина.

«Який друг?! Це повна ахінея! Нехай поліція нарешті скаже своє слово, хто й навіщо це робить», – підкреслила Гонтарева.

Вона додала, що перебуває вдома після того, як її збила машина у Лондоні наприкінці серпня.

«У мене вже було дві операції на нозі, зараз я вдома, мене відпустили із госпіталю на два тижні до наступної операції. Після цього має бути ще одна операція», – розповіла Гонтарева.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.