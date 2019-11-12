Google розробляє таємний проект зі збирання медичних даних



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Діагнози, результати лабораторних досліджень, записи про госпіталізацію, історії хвороб з прізвищами пацієнтів і датами народжень - таку інформацію може збирати Google в рамках проєкту Nightingale

Корпорація Google працює над секретним проєктом, який дозволить збирати інформацію про стан здоров'я мільйонів людей. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Проєкт розробляється у співпраці з некомерційною компанією Ascension - другою за величиною у системі охорони здоров'я США. Спочатку планується отримувати інформацію про здоров'я мільйонів американців, що проживають в 21 штаті.

За даними джерел газети, проєкт вже почав працювати рік тому. Він отримав кодову назву Project Nightingale («Проект Соловей»).

Діагнози, результати лабораторних досліджень, записи про госпіталізацію, повні історії хвороб з іменами і прізвищами пацієнтів, а також їхні дати народжень - таку інформацію може збирати Google в рамках проєкту.

Принаймні 150 співробітників Google вже мають доступ до більшої частини даних десятків мільйонів пацієнтів.

У самій компанії повідомили, що проєкт відповідає федеральному закону про охорону здоров'я та передбачає надійний захист даних пацієнтів.

Нагадаємо, Google заявила про початок використання нового удосконаленого пошукового алгоритму під назвою BERT, завдяки якому користувачі зможуть адаптувати пошук під себе, а сама пошукова система буде краще розуміти контекст запиту. Про це йдеться в офіційній заяві Google, опублікованій від імені віцепрезидента Google, а також голови пошукового відділу в компанії Панду Найака.

«За 15 років роботи над пошуком в Google я дізнався одну річ, що цікавість людей — нескінченна. Ми бачимо мільярди запитів щодня, і 15 відсотків цих запитів — це ті, які ми не бачили ніколи раніше, тому ми створили можливість відображення результатів для запитів, які ми не можемо передбачити», — написав Найак.

«Завдяки останнім досягненням нашої дослідницької групи в області вивчення мови, що стали можливі завдяки машинному навчанню, ми значно покращили розуміння запитів, що є найбільшим стрибком вперед за останні п’ять років і одним з найбільших стрибків в історії пошуку», — наголосив він.

Віцепрезидент Google також додав, що у минулому році компанія впровадила технологію нейромережевої обробки природної мови (NLP) з відкритим вихідним кодом під назвою «двонаправлений кодуючий пристрій відображення перетворень», або, як її скорочено називають у компанії — BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers).

«Ця технологія дозволяє будь-якій людині навчити свою власну пошукову систему давати відповіді на запити», — пише Найак.

«Цей прорив став результатом досліджень компанії Google в області трансформаторів (пристроїв для отримання та перетворення інформації, — «Главком»): моделей, які обробляють слова по відношенню до всіх інших слів в одному реченні, а не по одному. Тому моделі BERT можуть розглядати весь контекст слова, розглядаючи слова до і після нього, що особливо корисно для розуміння сенсу пошукових запитів», — пояснили у компанії.

У компанії зазначили, що цей алгоритм для обробки інформації наразі ще тільки впроваджується, тому спочатку він буде працювати, в основному, з запитами англійською мовою, а вже потім переходити на інші.