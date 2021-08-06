Ляшко порадив українцям, як уникнути нового локдауну

В Україні може не бути нового локдауну, якщо вакцинується якомога більше людей. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ТСН .

Так, він оцінив очікування українців щодо нового локдауну восени.

«Чи чекати локдауну, чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, за словами народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Качури, в Україні можуть ввести новий локдаун через поширення коронавірусу.

Він уточнив, що обмеження будуть локальними. Посилити карантин у країні можуть наприкінці літа або на початку осені 2021 року.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть послабити карантин для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Переглядати норми планують у разі зміни епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, що Київська міська держадміністрація просить столичні підприємства скласти списки співробітників, яким буде потрібно перепустка на транспорт на час можливого карантину восени.

До слова, Ляшко пообіцяв робити мільйон Covid-щеплень на тиждень.

Як відомо, в Україні новий рекорд щеплень за добу – 167 383 особи вакциновано проти коронавірусу 5 серпня.

Варто зазначити, що в Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19.

До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих. Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.