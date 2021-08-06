Новий рекорд. Україна нарощує темпи вакцинації проти коронавірусу

5 серпня в Україні було вакциновано проти коронавірусу 167 383 особи

В Україні новий рекорд щеплень за добу – 167 383 особи вакциновано проти коронавірусу 5 серпня. Як повідомили у пресслужбі МОЗ, одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей.

Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення, 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

Варто зазначити, що в Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19.

Зазначимо, ВООЗ заявила, що починається «реальна небезпека» від Covid-19 .

До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих.

Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.