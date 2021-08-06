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    Новий рекорд. Україна нарощує темпи вакцинації проти коронавірусу

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    Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення, 301 центр вакцинації - Новий рекорд. Україна нарощує темпи вакцинації проти коронавірусу

    Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення, 301 центр вакцинації

    Фото: kyivcity.gov.ua

    5 серпня в Україні було вакциновано проти коронавірусу 167 383 особи

    В Україні новий рекорд щеплень за добу – 167 383 особи вакциновано проти коронавірусу 5 серпня. Як повідомили у пресслужбі МОЗ, одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей.

    Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення, 301 центр вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

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    Варто зазначити, що в Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19.

    Зазначимо, ВООЗ заявила, що починається «реальна небезпека» від Covid-19 .

    До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих.

    Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

    За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

    До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

    Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я рекорд Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Новий рекорд. Україна нарощує темпи вакцинації проти коронавірусу