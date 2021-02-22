Уряд може знову запровадити єдину платіжку за газ та розподіл

З 1 січня 2020 року квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо

Уряд може знову запровадити єдину платіжку за газ та розподіл.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко у Facebook.

«З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, – це перехід на одну платіжку за газ та розподіл, при цьому щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах», – написав Вітренко.

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати доставки газу. З 1 січня 2020 року квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо.

Гроші отримують постачальник газу та газорозподільна компанія.

Після масових протестів проти підвищення газових тарифів, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної – 6,99 грн за кубометр.

Як повідомлялося раніше, в.о. міністра енергетики планує ліквідувати «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине в державі підприємство,що переробляє уранову руду, а його працівникам рекомендує їхати на заробітки до Польщі.