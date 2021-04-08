Греція відкривається для українських туристів: скільки коштують тури

Ціни на тури до Греції стартують від 17 тис. грн за одного туриста на сім ночей

Українські турагентства вже розпочали пропонувати тури на грецькі курорти на травень

Греція планує відкритися для туристів з 14 травня 2021 року, водночас у країні дотримуватимуться всіх правил боротьби з коронавірусом. Про це заявив міністр туризму Харіс Теохаріс. Під час відкриття кордонів не буде жодної дискримінації мандрівників.

«Ми не робимо різниці», – уточнив Харіс Теохаріс.

Попри таку лояльність до туристів, влада все ж піклується про безпеку місцевих мешканців. Йдеться про п’ять ліній захисту, які означають вакцинацію мандрівників або негативні ПЛР-тести, системи випадкової перевірки EVA на кордонах і в аеропортах, карантинні готелі для ізоляції всіх туристів з вірусом, а також імунізацію співробітників сфери туризму.

Водночас українські турагентства вже розпочали пропонувати тури на грецькі курорти на травень. Ціни на них стартують від 17 тис. грн за одного туриста з урахуванням вильоту з Києва на сім ночей.

Через ситуацію з коронавірусом Греція продовжила дію обмежень щодо авіаперевезень.

На міжнародних рейсах вони зберігатимуться до 19 квітня.

Напередодні Ізраїль оновив правила в'їзду для українців. Відтепер іноземці повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання чи до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Також відомо, що Кіпр відкрився для українських туристів.

Нагадаємо, у які європейські країни українці можуть поїхати вже зараз. Детальніше про всі вимоги щодо мандрівок до інших країн можна дізнатися на сайті МЗС України.



