Гриценко спростував інформацію, що керівником його штабу буде Балога



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Анатолій Гриценко запевняє, що й нього немає керівника виборчого штабу

Гриценко заявив, що йому важко визначитися із керівником штабу

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що Віктор Балога ніколи не був начальником його штабу, не працює в штабі взагалі, і точно не буде його керівником.

Про це заявив Гриценко заявив в ефірі програми на телеканалі ZIK.

«Коли я щось пишу на своїй сторінці у Фейсбуці, то це пишу я справжній, а не моя прес-служба. Так, я написав, що невдовзі всі дізнаються особисто від мене, хто буде начальником нашого штабу на виборах. І коли ви кажете, що призначений Олег Канівець, то це неправда, адже зараз ще немає начальника штабу», – заявив Гриценко.

Тоді як Канівець, пояснює політик, працює заступником керівника штабу із організаційних питань. А от коли дійсно буде визначена кандидатура керівника, то про це Гриценко повідомить особисто.

«Віктор Балога ніколи не був начальником мого штабу. Він спеціально пішов до ЗМІ і пояснив це особисто, щоб таких питань більше не виникало. До того ж, він не працює в штабі взагалі, і точно не буде начальником штабу», – наголосив Гриценко.

Натомість політик підкреслив, що такі фейкові повідомлення розповсюджуються саме так, як потрібно тому чи іншому політичному опоненту. До неправдивих вкидів у ЗМІ Гриценко також зараховує і чутку про те, що 7 жовтня він літав до Путіна в Кремль вітати президента РФ з днем народження.

Щодо остаточної кандидатури керівника штабу, то, за словами політика, для нього це досить непростий вибір, адже робота передбачає велику відповідальність та організованість.

«Важко визначитися із керівником штабу, адже я хочу, щоб це дійсно була ефективна людина. Оскільки 29 тисяч дільниць передбачає роботу 150-200 тисяч людей, що співставно з чисельністю ЗСУ, і всіх цих людей потрібно організувати та навчити працювати згідно закону», – пояснив Гриценко.

Як повідомлялося, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав позов до Дніпровського районного суду Києва проти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і народного депутата Олександра Бригинця (фракція «БПП») за поширення інформації про начебто причетність екс-міністра оборони до розкрадань в армії та підривання її обороноздатності.

Нагадаємо, Анатолій Гриценко, політик, міністр оборони (2005–2007), народний депутат VI і VII скликань, голова «Громадянської позиції». Полковник запасу.

Як повідомлялося, Гриценко оголосив, з якими партіями готовий об’єднуватись.

У травні цього року партії Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» та Дмитра Добродомова «Народний контроль» утворили спільну об'єднавчу платформу. Обидві сили підуть разом на вибори та висунуть єдиним кандидатом Анатолія Гриценка.

Нагадаємо, і Гриценко, і Добродомов спростовують інформацію про співпрацю з Балогою.

У «Самопомочі» вважають, що Гриценко «такий самий, як і решта».