Гриценко спростував інформацію, що керівником його штабу буде Балога
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Гриценко заявив, що йому важко визначитися із керівником штабуЛідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що Віктор Балога ніколи не був начальником його штабу, не працює в штабі взагалі, і точно не буде його керівником.
Про це заявив Гриценко заявив в ефірі програми на телеканалі ZIK.
«Коли я щось пишу на своїй сторінці у Фейсбуці, то це пишу я справжній, а не моя прес-служба. Так, я написав, що невдовзі всі дізнаються особисто від мене, хто буде начальником нашого штабу на виборах. І коли ви кажете, що призначений Олег Канівець, то це неправда, адже зараз ще немає начальника штабу», – заявив Гриценко.
Тоді як Канівець, пояснює політик, працює заступником керівника штабу із організаційних питань. А от коли дійсно буде визначена кандидатура керівника, то про це Гриценко повідомить особисто.
«Віктор Балога ніколи не був начальником мого штабу. Він спеціально пішов до ЗМІ і пояснив це особисто, щоб таких питань більше не виникало. До того ж, він не працює в штабі взагалі, і точно не буде начальником штабу», – наголосив Гриценко.
Натомість політик підкреслив, що такі фейкові повідомлення розповсюджуються саме так, як потрібно тому чи іншому політичному опоненту. До неправдивих вкидів у ЗМІ Гриценко також зараховує і чутку про те, що 7 жовтня він літав до Путіна в Кремль вітати президента РФ з днем народження.
Щодо остаточної кандидатури керівника штабу, то, за словами політика, для нього це досить непростий вибір, адже робота передбачає велику відповідальність та організованість.
«Важко визначитися із керівником штабу, адже я хочу, щоб це дійсно була ефективна людина. Оскільки 29 тисяч дільниць передбачає роботу 150-200 тисяч людей, що співставно з чисельністю ЗСУ, і всіх цих людей потрібно організувати та навчити працювати згідно закону», – пояснив Гриценко.
Як повідомлялося, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав позов до Дніпровського районного суду Києва проти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і народного депутата Олександра Бригинця (фракція «БПП») за поширення інформації про начебто причетність екс-міністра оборони до розкрадань в армії та підривання її обороноздатності.
Нагадаємо, Анатолій Гриценко, політик, міністр оборони (2005–2007), народний депутат VI і VII скликань, голова «Громадянської позиції». Полковник запасу.
Як повідомлялося, Гриценко оголосив, з якими партіями готовий об’єднуватись.
У травні цього року партії Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» та Дмитра Добродомова «Народний контроль» утворили спільну об'єднавчу платформу. Обидві сили підуть разом на вибори та висунуть єдиним кандидатом Анатолія Гриценка.
Нагадаємо, і Гриценко, і Добродомов спростовують інформацію про співпрацю з Балогою.
У «Самопомочі» вважають, що Гриценко «такий самий, як і решта».