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    Грип атакує: у Полтаві на карантин закрили усі школи

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    Грип атакує: у Полтаві на карантин закрили усі школи

    Усі загальноосвітні школи, а також заклади позашкільної освіти будуть закриті до 10 лютого

    У Полтаві починаючи з середи, 5 лютого, вводиться карантин у всіх школах. Він триватиме до 10 лютого включно, повідомляє прес-служба Полтавської міської ради.

    Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності.

    «З метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу, будуть призупинені заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти з 5 по 10 лютого (включно)», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що раніше на карантин у Києві закрито 120 шкіл.

    В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

    За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого. 

    До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки  B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

    Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

    • раптовий початок хвороби;
    • болить голова;
    • з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;
    • біль у горлі, кашель;
    • підвищення температури до 38 °С і вище.

    Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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