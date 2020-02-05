Грип атакує: у Полтаві на карантин закрили усі школи



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Усі загальноосвітні школи, а також заклади позашкільної освіти будуть закриті до 10 лютого

У Полтаві починаючи з середи, 5 лютого, вводиться карантин у всіх школах. Він триватиме до 10 лютого включно, повідомляє прес-служба Полтавської міської ради.

Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності.

«З метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу, будуть призупинені заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти з 5 по 10 лютого (включно)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше на карантин у Києві закрито 120 шкіл.

В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище.

Можуть також з’явитися блювання і пронос.

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