Грип атакує: у Полтаві на карантин закрили усі школи
Усі загальноосвітні школи, а також заклади позашкільної освіти будуть закриті до 10 лютого
У Полтаві починаючи з середи, 5 лютого, вводиться карантин у всіх школах. Він триватиме до 10 лютого включно, повідомляє прес-служба Полтавської міської ради.
Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності.
«З метою збереження здоров'я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу, будуть призупинені заняття в закладах загальної середньої та позашкільної освіти з 5 по 10 лютого (включно)», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше на карантин у Києві закрито 120 шкіл.
В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».
До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.
Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами:
- раптовий початок хвороби;
- болить голова;
- з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;
- біль у горлі, кашель;
- підвищення температури до 38 °С і вище.
Можуть також з’явитися блювання і пронос.