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    Гривня зміцнює позиції: долар знову здешевшав

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    Гривня зміцнює позиції: долар знову здешевшав

    Курс долара знизився ще на шість копійок після падіння на вісім копійок у попередній банківський день

    На 7 листопада офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,66 гривень за долар США.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, у порівнянні зі значеннями 6 листопада курс долара знизився ще на шість копійок після падіння на вісім копійок у попередній банківський день.

    При цьому долар опускається все нижче психологічної позначки в 25 гривень, яку раніше пробивав вгору вперше з вересня.

    За тиждень – з 31 жовтня по 7 листопада – гривня зміцніла по відношенню до долара на 34 копійки.

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2019 – 2024 роки в оновленій доповіді «Перспективи розвитку світової економіки».

    Зазначається, що при перерахунку ВВП України з гривні у долари на 2019 рік використовується середньорічний курс 26,75 грн/$.

    Джерело: Сегодня

    Національний банк курс валют гривня
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