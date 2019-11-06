Гривня зміцнює позиції: долар знову здешевшав



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Курс долара знизився ще на шість копійок після падіння на вісім копійок у попередній банківський день

На 7 листопада офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,66 гривень за долар США.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, у порівнянні зі значеннями 6 листопада курс долара знизився ще на шість копійок після падіння на вісім копійок у попередній банківський день.

При цьому долар опускається все нижче психологічної позначки в 25 гривень, яку раніше пробивав вгору вперше з вересня.

За тиждень – з 31 жовтня по 7 листопада – гривня зміцніла по відношенню до долара на 34 копійки.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2019 – 2024 роки в оновленій доповіді «Перспективи розвитку світової економіки».

Зазначається, що при перерахунку ВВП України з гривні у долари на 2019 рік використовується середньорічний курс 26,75 грн/$.

Джерело: Сегодня