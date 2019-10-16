МВФ оприлюднив прогноз курсу гривні на найближчі п’ять років



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У квітні Фонд прогнозував, що цього року середньорічний курс буде на рівні 28,68 грн/$, в наступному — 29,96 грн/$

У МВФ передбачають, що українська валюта у найближчі п'ять років буде дешевшати, зокрема, у 2020-му - до 27,72 грн/$

Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2019 – 2024 роки в оновленій доповіді «Перспективи розвитку світової економіки».

Зазначається, що при перерахунку ВВП України з гривні у долари на 2019 рік використовується середньорічний курс 26,75 грн/$.

Згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного фонду, в 2020 році українська валюта може подешевшати до 27,72 грн/$, в 2021-му — до 28,7 грн/$, у 2022-му — до 29,67 грн/$, в 2023 -му — до 30,64 грн/$, в 2024-му — до 31,61 грн/$.

У квітні Фонд прогнозував, що цього року середньорічний курс буде на рівні 28,68 грн/$, в наступному — 29,96 грн/$.

Нагадаємо, МВФ поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,7% до 3%. Прогноз на 2020 рік залишився без змін — на рівні 3%.

Як повідомлялося, МВФ визнав Україну державою, що розвивається.