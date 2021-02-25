  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Громадські організації відмовилися від зустрічі з Венедіктовою через справу Стерненка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час зустрічі активісти мали обговорити з Венедіктовою проведені та майбутні реформи прокуратури - Громадські організації відмовилися від зустрічі з Венедіктовою через справу Стерненка
    Під час зустрічі активісти мали обговорити з Венедіктовою проведені та майбутні реформи прокуратури
    Фото з відкритих джерел

    Активісти вимагають відставки генпрокурора

    У п'ятницю, 26 лютого, 15 громадських організацій запрошені на зустріч з Генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. Темою зустрічі мало стати: «Інформування громадянського суспільства про проведені та поточні реформи прокуратури, а також подальші плани її розвитку».

    Проте громадські організації «Автомайдан», Центр протидії корупції та Фундація Dejure публічно відмовилися від зустрічі з Венедіктовою.

    Однією з причин відмови, пояснюють в ГО, стали останні події навколо справи Сергія Стерненка, а саме підтримка прокуратурою очевидно не пропорційного покарання у вигляді семи років та трьох місяців тюремного ув’язнення.

    «Генпрокурорка має піти у відставку і жодні зустрічі з громадськістю не здатні змінити цей факт. Оскільки зустріч відбувається за підтримки Ради Європи, ми також надіслали листа в офіс РЄ, вказавши причини відмови від участі в заході», – йдеться в заяві.

    Раніше, «Главком» повідомляв про те, що генпрокурорка Венедіктова засудила «Українську правду» та організацію Шабуніна. Венедіктова стягує компенсацію за моральну шкоду з журналістів та антикорупційної організації, які написали про неї статтю.

    Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора активісти САП автомайдан Ірина Венедіктова Сергій Стерненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies