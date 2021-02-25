Громадські організації відмовилися від зустрічі з Венедіктовою через справу Стерненка

Під час зустрічі активісти мали обговорити з Венедіктовою проведені та майбутні реформи прокуратури

Активісти вимагають відставки генпрокурора

У п'ятницю, 26 лютого, 15 громадських організацій запрошені на зустріч з Генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. Темою зустрічі мало стати: «Інформування громадянського суспільства про проведені та поточні реформи прокуратури, а також подальші плани її розвитку».

Проте громадські організації «Автомайдан», Центр протидії корупції та Фундація Dejure публічно відмовилися від зустрічі з Венедіктовою.

Однією з причин відмови, пояснюють в ГО, стали останні події навколо справи Сергія Стерненка, а саме підтримка прокуратурою очевидно не пропорційного покарання у вигляді семи років та трьох місяців тюремного ув’язнення.

«Генпрокурорка має піти у відставку і жодні зустрічі з громадськістю не здатні змінити цей факт. Оскільки зустріч відбувається за підтримки Ради Європи, ми також надіслали листа в офіс РЄ, вказавши причини відмови від участі в заході», – йдеться в заяві.

Раніше, «Главком» повідомляв про те, що генпрокурорка Венедіктова засудила «Українську правду» та організацію Шабуніна. Венедіктова стягує компенсацію за моральну шкоду з журналістів та антикорупційної організації, які написали про неї статтю.