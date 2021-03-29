Україна розробить свою систему «паспортів вакцинації»

В Україні ще не приступали до розробки паспортів вакцинації

Відсьогодні в Україні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні необхідно розробити свою систему «паспортів вакцинації». Про це він сказав сьогодні під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Європейського союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної «паспортизації». Також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти Covid-19», – наголосив Зеленський.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати «паспорти вакцинації», коли це буде необхідно.

Також на нараді Зеленський поцікавився питанням збільшення кількості пунктів для щеплення громадян, а також планами щодо поставок вакцин проти коронавірусу, які Україна очікує найближчим часом.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відсьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації. Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет, зазначили в МОЗ.

Тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Як повідомлялося, в Україні вакциновано від Covid-19 198465 осіб, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації від коронавирусной інфекції Covid-19 стануть доступні в Євросоюзі до 15 червня.

До слова, у четвер, 25 березня, депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

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