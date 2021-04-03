Громадянин Росії створив у Києві віртуальну фінансову піраміду

Шестеро аферистів торгували цінними паперами неіснуючих компаній

Київські правоохоронці припинили діяьність інтернет-шахраїв, що налагодили віртуальну торгівлю акціями неіснуючих підприємств. Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій. Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників в Україні.

Керівник, бухгалтер та менеджери залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери неіснуючих компаній, створювали «персональні кабінети» на їхніх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи, яка організувала фінансову піраміду, входили шестеро осіб віком від 25-ти до 45-ти років.

В офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно із прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру. Також встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі.

Відтак поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або потерпілими від фінансової шахрайської схеми Just2Trade, із проханням повідомляти інформацію на спецлінію 102 або номерами 0933798814, 0669932484.

До слова, київська прокуратура розслідує справу шахрая, який у період лютого-березня 2020 року на фіктивному продажі медичних масок через інтернет ошукав громадян та установи на 1,7 млн грн.

Також столична поліція спіймала групу шахраїв, що ошукали киянку на 1,5 млн гривень, створивши фейковий обмінний пункт.