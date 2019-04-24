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    Луценко зрадів намірам Януковича повернутися в Україну

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    Генпрокурор Юрій Луценко відповів на заяву захисту Віктора Януковича про намір повернутися в Україну - Луценко зрадів намірам Януковича повернутися в Україну
    Генпрокурор Юрій Луценко відповів на заяву захисту Віктора Януковича про намір повернутися в Україну

    Генпрокурор розповів, як зустрічатиме екс-президента

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що «радіє намірам Януковича повернутися в Україну».

    Про це очільник ГПУ написав на своїй сторінці у «Фейсбук».

    «Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів Майдану», - написав Луценко.

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    Генпрокурор також нагадав, що Верховна Рада двічі не проголосувала за продовження права заочного судочинства. 

    «Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками», - додав Луценко.

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    Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що екс-президент Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського. 

    Раніше Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах.

    Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня Янукович засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

    Також Янукович визнаний винуватим у вчиненні злочину проти миру, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, а саме – пособництво у веденні агресивної війни.

    На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

    Водночас, Януковича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

    Колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

    Як повідомлялося, велика частина коштів, отриманих кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження. 

    Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за даними ЗМІ, нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи «Відродження» і давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

    Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні т.зв. «диктаторських законів», курирував в АП правові питання.

    Після Революції гідності Портнов знаходиться в еміграції.

    Нагадаємо також, що колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».


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