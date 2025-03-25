Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді

За словами Пєскова, Кремль аналізує доповідь за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії

Зустріч американської та російської делегацій проходила у закритому режимі

Делегації Сполучених Штатів та Росії надіслали доповіді керівництву обох країн за підсумками технічних консультацій. Зміст переговорів не буде оприлюднюватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

«Ідеться все-таки вже про технічні переговори. Технічні – це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не слід очікувати», – каже він.

За словами Пєскова, доповіді вже аналізуються. «Ну а вже потім можна буде говорити про якесь розуміння», – наголосив речник Кремля.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії завершились 12-годинні переговори США та Росії. Метою зустрічі було досягнення припинення вогню в Чорному морі.

Зустріч делегацій проходила у закритому режимі. Співробітники служби державної безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

Тим часом в Ер-Ріяді стартував новий раунд переговорів між представниками України та Сполучених Штатів. Повідомлялося, що делегація України залишається в столиці Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США. За словами радника Офісу президента Сергія Лещенка, це мають бути «технічні переговори»

Як відомо, 23 березня відбулася зустріч української та американської делегацій. Делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди були фахівці з енергетики, а також військові.