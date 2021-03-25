Група «бунтівників» у «Голосі» ініціює зміну керівництва партії

Юрчишин також розповів, що Вакарчук не хоче втручатися в конфлікт всередині «Голосу»

Юрчишин також розповів, що Вакарчук не хоче втручатися в конфлікт всередині «Голосу»

Юрчишин: партія котиться вниз

Голова політсили «Голос» Кіра Рудик та лідер фракції парламенту Ярослав Железняк дискредитують репутацію цієї партії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Юрчишин переконаний у тому, що керівництво «Голосу» необхідно змінювати – для цього потрібно провести зміни до статуту.

«Керівництво запропонувало провести партійний з’їзд через пів року – тобто десь у червні-липні. Проте я дуже сподіваюсь, що цей з’їзд пройде швидше, і переконаний, що нам потрібно міняти керівництво партії. Нинішнє довело її до такого стану, що дискредитує партію», – сказав він.

Юрчишин зазначив, що готовий на відкриту дискусію, хай з елементами крику та емоцій. «Це краще, ніж тотальна гробова тиша, як на минулому з’їзді, з підготовленими рішенням та відсутністю обговорення. У результаті партія котиться вниз. Але це можна розглядати як момент росту організму, який треба пережити та рухатися далі», – пояснив він.

Юрчишин також розповів, що Вакарчук не хоче втручатися в конфлікт всередині «Голосу»: «Слава надалі залишається членом «Голосу». Він активно пішов у свою творчість, випустив новий альбом. Я знаю, що він не готовий включатися в цю ситуацію. Він говорив із приводу цього і з Кірою, і з іншими, але свою функцію вважає виконаною».

Юрчишин хотів би, щоб Вакарчук включився в процес пошуку порозуміння між членами партії. «Але я так розумію, що він думає, що це безперспективно», – додав він.

У фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

Одним із головних «розкольників» є нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив, що перед ним та ще майже половиною фракції стоїть загроза виключення з «Голосу» через голосування за направлення в Конституційний суд законопроєкту про призначення президентом керівників ДБР та НАБУ. Шести депутатам від «Голосу» за результатами цього було винесене попередження.