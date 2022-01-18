Афганістан сколихнув землетрус: десятки загиблих та сотні пошкоджених будинків (відео)

За останніми даними, в результаті землетрусу пошкоджено понад 700 будинків

Землетрус магнітудою 5,6 струсонув західну провінцію Бадгіс, що межує з Туркменістаном на заході Афганістану

Землетрус в Афганістані забрав життя щонайменше 22 людей. Про це повідомляє CNN.

Землетрус магнітудою 5,6 струсонув західну провінцію Бадгіс, що межує з Туркменістаном на заході Афганістану. В результаті були зруйновані сотні будинків.

«На жаль, наші початкові звіти показують, що 22 людини, у тому числі жінки та діти, загинули і ще четверо поранені», – сказав Баз Мохаммад Сарварі, директор відділу інформації та культури адміністрації провінції Бадгіс.

При цьому влада не виключає, що кількість жертв може зрости. Деякі ЗМІ повідомляють про 26 загиблих.

За останніми даними, в результаті землетрусу також пошкоджено понад 700 будинків.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині 30 кілометрів.

Зазначимо, на днях у Румунії стався землетрус, який відчули на Одещині.

До слова, 11 січня біля узбережжя Кіпру стався потужний землетрус. Поштовхи відчувалися навіть у Єгипті.

10 січня внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 на північному заході Китаю впала частина Великої Китайської стіни. Як писала газета Global Times, були повалені два метри стіни у провінції Ганьсу. Місце обвалення знаходилося за 114 км від епіцентру. Фахівці встановили первинний захист та розпочали відновлювальні роботи.

Раніше біля японських островів стався сильний землетрус.

Додамо, що напередодні нового року острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи тоді також докотилися до Єгипту.