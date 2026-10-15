США розглядають послаблення санкцій проти тіньового флоту

Вашингтон шукає спосіб знизити рекордну вартість морських перевезень нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які раніше перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану й Венесуели. Мета – збільшити доступність танкерів для перевезення нафти та знизити рекордно високі ставки фрахту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами американського посадовця, якого цитує агентство, Вашингтон обговорює можливість дозволити транспортування так званої «легальної нафти» на суднах, які раніше потрапили під санкції США. Йдеться про сировину та нафтопродукти, які самі не підпадають під американські обмеження. Російська та іранська нафта, на яку поширюються санкції, до цієї категорії не належить.

Компаніям, які захочуть скористатися такими танкерами, потрібно буде отримати дозвіл Міністерства фінансів США. За задумом американської адміністрації, це допоможе збільшити обсяги перевезень нафти й нафтопродуктів із району Перської затоки.

Ставки на морські перевезення нафти досягли рекордних рівнів на тлі воєн в Ірані та Україні. Дорожча логістика впливає на вартість постачань і знижує попит на американську нафту. Частина азійських нафтопереробників через це шукає альтернативні джерела сировини на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявив, що адміністрація обговорює послаблення санкцій проти суден тіньового флоту саме для зниження транспортних витрат. Про ці наміри стало відомо після його виступу на Всесвітньому нафтовому конгресі в Ер-Ріяді.

Міністерство енергетики США запевнило, що можливе пом’якшення обмежень не допоможе Росії перевозити власну нафту чи нафтопродукти. Водночас остаточного рішення про зміну санкційного режиму наразі не оголошено.

Обговорення нового кроку відбувається невдовзі після тимчасового послаблення санкцій США щодо російського дизельного пального. Це рішення викликало критику з боку президента України Володимира Зеленського, європейських країн і частини республіканців у Сенаті США, які застерігали, що додаткові доходи від продажу енергоносіїв можуть допомогти Москві фінансувати війну проти України.