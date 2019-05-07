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    Політика США у Венесуелі провалилася - експерт

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    Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков - Політика США у Венесуелі провалилася - експерт
    Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков

    Найкращим варіантом вирішення кризи у Венесуелі залишається посередництво за участю інших країн регіону

    Політика США щодо відсторонення Ніколаса Мадуро шляхом підтримки і визнання Хуана Гуайдо в якості т.в.о. президента провалилася.

    Таку оцінку дав заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Фактично на сьогодні можна констатувати те, що політика США щодо відсторонення Ніколаса Мадуро шляхом підтримки і визнання Хуана Гуайдо в якості т.в.о. президента провалилася.

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    «Не спрацювала в тому числі і спроба змінити владу 30 квітня 2019 року після попередніх перемовин венесуельської опозиції із військовими, розвідкою і судовою гілкою влади. Важливим є і те, що Вашингтон, ввівши наприкінці січня 2019 року санкції проти венесуельської нафтової компанії PDVSA, вичерпав практично невійськові інструменти впливу на ситуацію. Адміністрація Дональда Трампа таким чином опинилася в важкій ситуації – або вона визнає, що нинішній курс на зміну режиму Мадуро провалився і втрачає таким чином обличчя, або вдається до військової операції», - каже Бєлєсков.

    На його переконання, останній варіант несе значні ризики – може в тому числі дискредитувати опозицію у Венесуелі. Найкращим варіантом вирішення кризи в цій країні Латинської Америки залишається посередництво за участю інших країн регіону як це мало місце в Нікарагуа в 1980-х роках.

    Як повідомлялося раніше, Мадуро може навідатися до РФ наступного місяця.

    Раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Росія має згорнути свою присутність у Венесуелі, і ця позиція Вашингтона не зміниться.

    Також Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

    Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

    Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

    Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

    Гуайдо повідомив, що 2 травня в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.  Також 2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

    4 травня Гуайдо визнав, що спроба повалення Мадуро зазнала невдачі

     

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