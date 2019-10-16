Вбивство журналіста Сергієнка: прокурора не допускають до процесу



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Василя Сергієнка убили у 2014 році

Напередодні прокурор подав до канцелярії заяву про відвід колегії суддів

Городищенський суд Черкаської області, де розглядають справу вбивства журналіста, майданівця Василя Сергієнка, не допустив до судового процесу прокурора, який напередодні подав до канцелярії заяву про відвід колегії суддів.

Про це hromadske повідомив сам прокурор Олексій Ніколайчук.

«Суд відмовився допускати мене до розгляду, попри те, що мене включено до групи прокурорів та відмовився розглядати мою заяву про відвід, попри те, що вона подана через канцелярію. Абсолютно не пояснюють свою позицію», — розповів прокурор.

Ніколайчук у справі з 2018 року. Він пояснив, що заява обумовлена тим, що суддя в одному з попередніх засідань у присутності обвинувачених озвучила інформацію про надання заходів безпеки важливому свідку, попри те, що ця інформація має обмежений доступ.

Інші прокурори у справі оголосили відвід суддям на засіданні через відмову допустити до процесу Ніколайчука. Втім, їх заяву суд не розглянув. Засідання перенесли на 2 грудня.

Адвокатка Євгенія Закревська, представниця сторони потерпілих, висловила обурення через рішення суду, бо він зокрема проігнорував заяву про відвід й від потерпілої.

«Наступне засідання призначено... на 2.12.2019 р. Тобто як ми і передбачали — за 10 днів до закінчення терміну запобіжного заходу. І розгляд відводу фактичне зірве подальше продовження. Просто цікаво — це якийсь альтернативний КПК в Городищі? Визначати судом склад прокурорів які мають право виступати в засіданні, а які ні», — написала вона у Facebook.

Наприкінці серпня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника — обвинуваченого в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка.

Мельник безперервно перебував під вартою з 18 травня 2017 року. Прокурори також клопотали про те, щоб на два місяці продовжити арешт обвинуваченому у виконанні вбивства Володимиру Воронкову і змінити запобіжний захід із домашнього арешту на перебування в СІЗО Вікторові Горбенку й Романові Недибалюку, яких обвинувачують у виконанні викрадення журналіста.

Суддівська колегія залишила під вартою Воронкова, а Горбенка і Недибалюка під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, редактор газети «Надросся» (Корсунь-Шевченківський, Черкащина) Василь Сергієнко був викрадений та убитий невідомими. Чоловік зник 4 квітня 2014 року. Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань. В липні цього ж року були затримані троє підозрюваних в убивстві.

У травні 2017 року в Києві було затримано підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Сергієнка. Затриманим виявися громадянин України Мельник В. А., який у 2014 році працював начальником охорони народного депутата Геннадія Бобова, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

У липні прокуратура оголосила підозру фігуранту справи.