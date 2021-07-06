Харківська блогерка інсценувала своє викрадення та вимагала біткоїни у коханця з Росії (фото)

23-річну дівчину підозрюють в інсценуванні свого викрадення та вимаганні у громадянина Росії п’яти біткоїнів

Харківські правоохоронці затримали жінку, яка інсценувала своє викрадення

До Харківського районного управління поліції Харківської області 27 червня з заявою про зникнення молодої жінки звернулася її подруга, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

Заявниця зазначила, що її приятелька перестала відповідати на телефонні дзвінки та відсутня за місцем мешкання. 28 червня слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «зникнення безвісти». Вже 1 липня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Під час слідчих дій правоохоронці перевіряли всі можливі версії злочину. Одна з них - інсценування викрадення з метою отримання грошової винагороди, яка в подальшому стала основною, оскільки хлопцю викраденої дівчини почали надходити повідомлення з вимогою переказати грошові кошти. У якості викупу правопорушники вимагали криптовалюту.

Поліцейські встановили місцезнаходження «розшукуваної» та її 29-річного подільника. Вони переховувалися у Львівській області.

Фото: Нацполіція

2 липня поліцейські затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

3 липня підозрюваним обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн. Слідчі дії тривають.

За даними Police Control Ukraine, правоохоронці затримали харківську блогерку Катерину Якимів на прізвисько Тигра.

23-річну дівчину підозрюють в інсценуванні свого викрадення та вимаганні у громадянина Росії п’яти біткоїнів (4 740 585 грн).

За місцем мешкання зловмисників провели обшуки. У блогерки вилучили її нову Bentley Bentayga 2021 року випуску.