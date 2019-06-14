ЦВК зареєструвала вісім нардепів на позачергові вибори



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Керівництво Центрвиборчкому

Сьогодні Центрвиборчокм зареєстрував більше 70 самовисуванців та чотирьох кандидатів від «Правого сектору»

В п’ятницю, 14 червня, відбулось засідання Центральної виборчої комісії, на якому зареєстрували 76 кандидатів у народні депутати.

Серед них глава Волинської облради Ігор Палиця, котрий йде по округу №22 в Луцьку. Нардеп і лідер «Укропу» Тарас Батенко зареєстрований в окрузі №123 у Львівській області.

Нардеп, член фракції БПП Володимир Арешонков зареєстрований у рідному 64-му окрузі в Коростені. Ще один член фракції БПП Борис Козир подався по 127-му округу в Миколаєві.

Член групи «Воля народу» Василь Петьовка знову йде по округу №72 (м.Тячів, Закарпаття). Його колега по групі Сергій Шахов подав документи на свій 114-й округ в Станиці Луганській.

Депутати Олександр Пресман та Віталій Барвіненко з групи «Відродження» йдуть по округам в Одеській області.

Костянтин Жеваго знову подався на 150-й округ.

Ексдепутат Віталій Журавський йде по 66-му округу в житомирській області.

Заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, якого напочатку року відсторонили від посади на час слідства по справі Гандзюк, балотується по 186-му округу, Олешки.

Колишній ведучий «Грошей» на «1+1» Жан Новосельцев йде на вибори по 94-му округу на Киівщині, м.Обухів.

Голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова буде боротись на 95-му окрузі з ексмером Ірпеня Карплюком.

Комісія зареєструвала 72 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування. А саме: Мартиняка С.В. – в ОВО № 20, Палицю І.П. – в ОВО № 22, Якушевича В.В. – в ОВО № 31, Милобога Ю.В. – в ОВО № 32, Кришина О.Ю. – в ОВО № 34, Борисенка О.В., Сторожука С.М. – в ОВО № 36, Гаврилова М.В. – в ОВО № 39, Кисіля С.В – в ОВО № 40, Бугайова С.В. – в ОВО № 46, Єфімова М.О. – в ОВО № 48, Олійника А.Ю. – в ОВО № 51, Сукова Р.М. – в ОВО № 59, Щербаня Р.Є. – в ОВО № 60, Вишньова В.М. – в ОВО № 63, Арешонкова В.Ю. – в ОВО № 64, Журавського В.С. – в ОВО № 66, Петьовку В.В., Пономаренка Й.В. – в ОВО № 72, Поляка В.М. – в ОВО № 73, Гудзенка В.І., Гудзенка В.М. – в ОВО № 92, Дишлевого О.Г. – в ОВО № 93, Бугакова Я.С., Дейнеку О.В., Новосельцева Ж.В. – в ОВО № 94, Смірнову М.М. – в ОВО № 95, Порядіна О.С. – в ОВО № 97, Березкіна С.С. – в ОВО № 100, Флорю А.В., Ярового О.В. – в ОВО № 101, Волохова О.С., Зінченка С.В. – в ОВО № 102, Поворознюка О.Г., Федосова О.В. – в ОВО № 103, Вельможного С.А. – в ОВО № 112, Живагу М.О. – в ОВО № 113, Домащенко Т.В., Шахова С.В. – в ОВО № 114, Доманського В.В. – в ОВО № 116, Ониська Р.М., Ушарука С.М. – в ОВО № 122, Батенка Т.І. – в ОВО № 123, Кота А.Б. – в ОВО № 126, Козиря Б.Ю. – в ОВО № 127, Лавренова Д.А. – в ОВО № 131, Варламова С.С. – в ОВО № 135, Гончаренка С.О. – в ОВО № 137, Пресмана О.С. – в ОВО № 139, Білюка С.О. – в ОВО № 140, Барвіненка В.Д. – в ОВО № 141, Жеваго К.В., Первака М.М. – в ОВО № 150, Євтушенка С.І. – в ОВО № 152, Нікітюка П.М., Щербачука В.М. – в ОВО № 153, Жуковського А.А. – в ОВО № 155, Сокура Д.В. – в ОВО № 157, Івануся Б.І. – в ОВО № 164, Чайківського І.А. – в ОВО № 165, Самусєва В.Є. – в ОВО № 178, Співаковського О.В. – в ОВО № 182, Кулешова В.Ю. – в ОВО № 183, Пампуху Г.Г. – в ОВО № 185, Рищука Є.М. – в ОВО № 186, Худняка В.А. – в ОВО № 193, Дідуха-Кобзаря В.І. – в ОВО № 201, Тодеренчука В.М. – в ОВО № 202, Саранова С.Г. – в ОВО № 212, Сухарського О.В. – в ОВО № 213, Назаренка Ю.Ю. – в ОВО № 214, Корвіна-Піотровського А.О. – в ОВО № 220.

Також ЦВК зареєструвала 4 кандидатів у народні депутати України, висунутих Політичною партією "Правий сектор", в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року: Алєксєєва М.В. – в ОВО № 121, Волошина С.С.– в ОВО № 132, Чадюка І.В. – в ОВО № 146, Попова О.А. – в ОВО № 193.

Всього станом на 14 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 264 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 242, висунутих політичними партіями – 22.