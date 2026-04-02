Генсек ООН заявив, що світ стоїть на порозі ширшої війни із «драматичними наслідками»

Лариса Голуб
Генсек ООН Антоніу Гутерреш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із суворим попередженням до світової спільноти. За його словами, якщо бойові дії на Близькому Сході не будуть негайно зупинені, локальний конфлікт ризикує перетворитися на глобальну катастрофу, наслідки якої відчує кожна країна на планеті, інформує «Главком».

Генсек ООН наголосив, що конфлікт триває вже другий місяць, а щоденне продовження бойових дій призводить до зростання людських страждань, руйнувань і кількості невибіркових атак, зокрема по цивільному населенню та інфраструктурі.

«Ми перебуваємо на межі ширшої війни, яка може охопити весь Близький Схід із драматичними наслідками для світу», – заявив Гутерреш.

Він підкреслив, що наслідки конфлікту вже відчуваються глобально, зокрема через обмеження свободи судноплавства в Ормузькій протоці, що впливає на ціни на енергоносії та продовольство у багатьох країнах.

Генсек ООН закликав до негайного припинення ескалації та до підтримки дипломатичних зусиль, що мають базуватися на міжнародному праві та Статуті ООН. «Спіраль смерті та руйнування має зупинитися», – наголосив він.

Також Гутерреш повідомив, що підтримує постійний контакт зі сторонами конфлікту. «Конфлікти не закінчуються самі по собі. Вони закінчуються, коли лідери обирають діалог замість руйнування. Цей вибір все ще існує. І це потрібно зробити зараз», - підкреслив Генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація на Близькому Сході вийшла з-під контролю та може призвести до масштабної ескалації. Він попередив про ризики розширення війни з залученням нових сторін, масові страждання цивільного населення та серйозні наслідки для світової економіки.

