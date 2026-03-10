Головна Світ Політика
РФ заявила про пошкодження російського консульства в Ірані

Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Вибухова хвиля пошкодила консульство в іранському Ісфахані

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова повідомила, що внаслідок удару по будівлі провінційного уряду в Ісфахані постраждало розташоване поруч російське генеральне консульство. Інцидент стався у неділю, проте деталі оприлюднили лише у вівторок. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами представниці МЗС, вибухова хвиля була настільки потужною, що кількох працівників дипломатичної установи відкинуло назад, а в самому приміщенні та сусідніх житлових будинках вибило вікна. Попри значні пошкодження будівлі, інформації про загиблих чи тяжко поранених серед персоналу наразі немає.

Захарова підкреслила, що будь-які атаки на дипломатичні та консульські об'єкти є прямим порушенням міжнародного права. Російська сторона висунула вимогу до всіх учасників конфлікту неухильно дотримуватися принципу недоторканності дипломатичних місій та гарантувати безпеку їхніх співробітників.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну між Сполученими Штатами та Іраном. Про це він заявив під час пресконференції у Пентагоні. 

Kоментар Гегсета прозвучав у відповідь на запитання журналістів про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні. Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.

