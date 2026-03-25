Генсек ООН попередив про сценарій «Гази» в Лівані

Єгор Голівець
Гутерріш заявив, що ситуація в Лівані наближається до сценарію Гази
фото: António Guterres/Х

Конфлікт вийшов з-під контролю і може перерости у масштабну війну в регіоні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація на Близькому Сході вийшла з-під контролю та може призвести до масштабної ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За словами Гутерріша, нинішній конфлікт уже перевищив навіть найгірші очікування міжнародної спільноти. «Це зайшло надто далеко», – наголосив генсек ООН.

Він попередив про ризики розширення війни з залученням нових сторін, масові страждання цивільного населення та серйозні наслідки для світової економіки.

Окремо Гутерріш звернув увагу на ситуацію на півдні Лівану, де тривають обстріли між ізраїльською армією та угрупованням «Хезболла». Він закликав сторони негайно припинити бойові дії.

«Модель Гази не повинна повторитися в Лівані», – заявив він, підкресливши, що міжнародне право має дотримуватися навіть у воєнних умовах.

Гутерріш закликав «Хезболлу» зупинити ракетні атаки по Ізраїлю, а ізраїльські сили – припинити військові операції на території Лівану. За його словами, найбільше від ескалації страждає цивільне населення.

Останніми тижнями інтенсивність обстрілів між сторонами значно зросла, що підвищує ризик відкриття повноцінного другого фронту в регіоні.

Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок наземної операції проти «Хезболли» на півдні Лівану.  Зазначається, що війська «розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів «Хезболли» на півдні Лівану з метою зміцнення передової оборонної лінії».

Читайте також

Значна частина російського супутникового угруповання залишається непрозорою
Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року
17 березня, 16:03
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що ситуація під контролем
Каліфорнія відреагувала на попередження ФБР про атаку Ірану
12 березня, 20:01
Трамп обрав назву операції проти Ірану «Епічна лють» з 20 запропонованих варіантів
Трамп: США перемогли Іран, але операція ще не завершена
11 березня, 23:57
США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
5 березня, 09:46
Президент США Дональд Трамп заявив, що війни можна вести використовуючи тільки наявні запаси
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США
3 березня, 09:09
Глава Білого дому погодився на діалог з Іраном, але не уточнив термінів
США заявляють, що війна з Іраном не буде безкінечною
2 березня, 20:08
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 713 танків
Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
2 березня, 06:51
Іранський «Шахед» влучив у ТЦ в Шарджі
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)
1 березня, 12:18
Сі Цзіньпін заявив про необхідність однакової участі всіх сторін у мирних переговорах
Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні переговори в Україні
26 лютого, 09:44

Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит
Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит
«Україні не потрібні Taurus»: Канцлер Німеччини зробив гучну заяву
«Україні не потрібні Taurus»: Канцлер Німеччини зробив гучну заяву
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці
Черга з танкерів РФ зросла у Фінській затоці: подробиці
Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області
Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

