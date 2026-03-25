Генсек ООН попередив про сценарій «Гази» в Лівані

Гутерріш заявив, що ситуація в Лівані наближається до сценарію Гази

Конфлікт вийшов з-під контролю і може перерости у масштабну війну в регіоні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ситуація на Близькому Сході вийшла з-під контролю та може призвести до масштабної ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За словами Гутерріша, нинішній конфлікт уже перевищив навіть найгірші очікування міжнародної спільноти. «Це зайшло надто далеко», – наголосив генсек ООН.

Він попередив про ризики розширення війни з залученням нових сторін, масові страждання цивільного населення та серйозні наслідки для світової економіки.

Окремо Гутерріш звернув увагу на ситуацію на півдні Лівану, де тривають обстріли між ізраїльською армією та угрупованням «Хезболла». Він закликав сторони негайно припинити бойові дії.

«Модель Гази не повинна повторитися в Лівані», – заявив він, підкресливши, що міжнародне право має дотримуватися навіть у воєнних умовах.

Гутерріш закликав «Хезболлу» зупинити ракетні атаки по Ізраїлю, а ізраїльські сили – припинити військові операції на території Лівану. За його словами, найбільше від ескалації страждає цивільне населення.

Останніми тижнями інтенсивність обстрілів між сторонами значно зросла, що підвищує ризик відкриття повноцінного другого фронту в регіоні.

Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок наземної операції проти «Хезболли» на півдні Лівану. Зазначається, що війська «розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів «Хезболли» на півдні Лівану з метою зміцнення передової оборонної лінії».