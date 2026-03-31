Союзники США в Перській затоці закликають Трампа не зупиняти війну з Іраном – AP

Іванна Гончар
Представники Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та Бахрейну наполягають, що операцію не слід завершувати без суттєвих змін у керівництві Ірану

Союзники США в країнах Перської затоки у приватних контактах закликають президента Дональда Трампа продовжувати війну проти Ірану, вважаючи, що Тегеран ще недостатньо ослаблений. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на чиновників США, Ізраїлю та країн регіону, пише «Главком».

За інформацією AP, після початкової критики через відсутність попередження про початок війни та побоювань щодо її наслідків для регіону, частина союзників тепер вважає, що нинішній момент є можливістю завдати вирішального удару по іранському керівництву.

Як зазначають джерела видання, представники Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та Бахрейну наполягають, що операцію не слід завершувати без суттєвих змін у керівництві Ірану або його політиці.

Водночас у регіоні немає повної єдності. За даними AP, Оман та Катар виступають за дипломатичне врегулювання війни та традиційно відіграють роль посередників між Тегераном і Заходом.

Джерела АР також повідомляють, що Об’єднані Арабські Емірати займають одну з найжорсткіших позицій і виступають за посилення військового тиску, включно з можливим наземним вторгненням. Така позиція частково пояснюється тим, що країна зазнала значної кількості ракетних і дронових атак з боку Ірану.

За інформацією AP, країни Перської затоки прагнуть досягнення умов, які включають нейтралізацію ядерної програми Ірану, знищення його ракетного потенціалу, припинення підтримки союзних угруповань у регіоні та гарантії безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових енергоресурсів.

Водночас союзники США побоюються затягування війни, оскільки це підвищує ризик ударів Ірану по їхній енергетичній інфраструктурі та може мати серйозні економічні наслідки для регіону.

Сам Дональд Трамп заявляє, що країни Перської затоки підтримують дії Вашингтона, хоча раніше деякі з них висловлювали занепокоєння через можливу ескалацію війни.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп позитивно оцінив роль союзників із країн Перської затоки під час поточної війни з Іраном, зазначивши, що вони значною мірою виправдали його очікування. 

