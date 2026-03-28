Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова

Грег Террі про керівника Офісу президента України: «Він дуже тихий (soft-spoken), але те, що він каже, має вагу»

Американський волонтер і пастор Грег Террі у своєму YouTube-каналі закликав уважно ставитися до заяв керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Пастор вважає, що його слова завжди мають вагу і заслуговують на особливу увагу.

«Коли говорить Буданов – треба слухати. Він дуже тихий (soft-spoken), але те, що він каже, має вагу. Це просто, але це потужно», – наголосив Террі.

Він відзначив, що цього разу Буданов зробив коротку і лаконічну заяву щодо характеру війни, яка, на думку волонтера, є показовою. Террі процитував відповідь керівника Офісу президента на запитання, чи перебуває світ вже у стані Третьої світової війни: «Це триває вже давно. Чи почалося це з нас? Думаю, так… Побачимо. Це війна».

Американський волонтер пояснив, що під словами «почалося з нас» мається на увазі не те, що Україна розпочала війну, а що саме повномасштабне вторгнення Росії стало точкою відліку нинішнього глобального протистояння.

Террі також звернув увагу на акценти Буданова щодо взаємопов'язаності подій у світі: «Це очевидно, коли стільки речей пов’язані між собою. Усе пов'язано».

Окремо він виділив заяви керівника Офісу про можливий обмін полоненими: «Переговори тривають, і нові обміни відбудуться. Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми побачимо великий обмін. Ми зробимо все необхідне для того, щоб це сталося».

Волонтер також процитував звернення Буданова до родин полонених: «Дорогі сім’ї, хочу, щоб ви знали – ми тут разом із вами. Ми працюємо заради повернення наших рідних. Слава Україні».