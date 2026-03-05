Головна Світ Політика
Генсек НАТО відкинув застосування статті 5 після інциденту біля Туреччини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в НАТО не обговорюють застосування статті 5, але інцидент засвідчив підвищену пильність альянсу
Марк Рютте наголосив, що альянс не розглядає застосування механізму колективної оборони після збиття ракети, яка летіла в бік Туреччини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збиття балістичної ракети, яка летіла у напрямку Туреччини, не стало підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  інтерв’ю Рютте агенції Reuters.

За словами Рютте, нині всередині альянсу не ведеться розмов про запуск механізму колективної оборони. «Ніхто не говорить про статтю 5», – заявив генеральний секретар НАТО.

Водночас він наголосив, що інцидент продемонстрував готовність альянсу оперативно реагувати на потенційні загрози. «Найважливіше, що вчора наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним, а з суботи, якщо це взагалі можливо, ще більш пильним», – зазначив Рютте.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одну державу-члена НАТО розглядається як напад на весь альянс. У такому випадку союзники можуть застосувати спільні заходи оборони.

Також генеральний секретар НАТО заявив, що альянс підтримує дії Сполучених Штатів, які завдали ударів по Ірану. За його словами, Іран майже став загрозою і для Європи.

Нагадаємо, що Туреччина повідомила про перехоплення іранської балістичної ракети, яка рухалася у напрямку турецького повітряного простору. Ракету своєчасно виявили та знищили підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

Теги: НАТО Марк Рютте Туреччина

