Генсек НАТО розповів, як операція проти Ірану вплине на війну в Україні

Рютте пояснив зв’язок операції проти Ірану з війною в Україні

Рютте пов'язав удари США та Ізраїлю з можливим скороченням постачання дронів Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що удари США та Ізраїлю по Ірану можуть послабити здатність Тегерана підтримувати Росію у війні проти України. Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax, пише «Главком».

За словами Рютте, Іран був одним із ключових факторів підтримки російської війни проти України через постачання ударних безпілотників. Він зазначив, що нинішні удари США та Ізраїлю по Ірану можуть послабити його здатність постачати таку зброю Росії.

«Те, що зараз Іран стикається з повним натиском Ізраїлю та США, також послабить його здатність експортувати хаос навіть до Росії, а отже і до України», – додав Рютте.

Генсек НАТО також наголосив, що досвід України у боротьбі з безпілотниками вже використовують партнери альянсу.

«Ми всі разом вчимося на тому, що відбувається в Україні. Україна набула знання про технології дронів і протидронів, які тепер доступні нашим друзям і партнерам на Близькому Сході», – зазначив він.

Нагадаємо, Марк Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів втручатися у війну з Іраном, хоча й високо оцінив дії США та Ізраїлю.

Як повідомлялось, ескалація конфлікту між США та Іраном може вплинути на постачання американської зброї Україні, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

До слова, удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. Експерти розглядають кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації, які можуть по-різному вплинути на економіки великих держав.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні.