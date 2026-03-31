Польща проведе секретну репетицію початку війни: про що йдеться

Лариса Голуб
glavcom.ua
Військові Польщі обговорюють командно-штабні навчання
фото: Rzeczpospolita

Польща проведе стратегічне навчання «Край», у межах якого відпрацьовуватимуть дії держави на випадок війни

Міністерство оборони Польщі анонсувало проведення стратегічних навчань під назвою «Край», метою яких є відпрацювання всіх державних інституцій в умовах повномасштабного воєнного конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Повідомляється, що навчання «Край» – це не лише військові маневри, а комплексне тренування всієї державної машини. Керувати процесом буде президент Польщі за безпосередньої підтримки уряду та вищого військового командування країни.

Ключові завдання навчань:

  • Координація влади: Відпрацювання взаємодії між цивільною адміністрацією та армією.
  • Управління кризою: Перевірка здатності уряду приймати стратегічні рішення в умовах загрози суверенітету.
  • Мобілізаційна готовність: Тестування систем логістики та цивільного захисту.

Польське оборонне відомство наголошує, що навчання «Край» є плановими, проте їх проведення у квітні 2026 року безпосередньо пов'язане з посиленням напруженості на східному фланзі НАТО. 
Очікується, що в межах «Краю» також буде протестовано нові протоколи зв'язку та захисту критичної інфраструктури від гібридних загроз і кібератак.

Також повідомляється, що результати навчань мають стати основою для оновлення стратегічних документів та підвищення ефективності роботи інституцій. Усі деталі, зокрема дата, місце та перелік учасників, залишаються закритими.

Зауважимо, останніми місяцями Польща активно зміцнює свій оборонний потенціал. У неділю, 29 березня, країна успішно вивела на орбіту власного супутника, що має посилити обороноздатність та безпеку держави.

Також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна не планує переміщувати свої батареї Patriot на Близький Схід. Попри запити США, захист східного флангу НАТО залишається абсолютним пріоритетом для Варшави. «Наші батареї Patriot та їхнє озброєння призначені для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО. У цьому питанні нічого не змінюється, і ми нікуди не плануємо їх передислокувати! Наші союзники добре знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання», – каже він.

Нагадаємо, Польща завершила розробку власного ударного безпілотника типу «шахед» і готується ввести його в експлуатацію. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, дрон під назвою PLargonia перебуває на фінальному етапі розробки. Його доведення до повноцінного використання стане одним із перших завдань новоствореного Центру автономних систем у Варшаві.

