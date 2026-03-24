Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії

Кремль запускає механізм прихованого вербування іноземців на війну

Кремль запровадив новий гібридний механізм поповнення свого окупаційного контингенту. Замість прямого вербування Москва використовує непрямі методи тиску та маніпуляцій, щоб залучити іноземних громадян до військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Оскільки більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки офіційно виступають проти вербування своїх громадян до російської армії, Москва обрала обхідний шлях – штучно створювати умови, за яких перебування в країні без паспорта РФ стає практично неможливим. Єдиний пропонований вихід – контракт зі збройними силами Росії, що автоматично відкриває шлях до громадянства», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Як повідомляє українська розвідка, російська влада створила розгалужену систему «м'якого» примусу. Цей механізм дозволяє формально уникати звинувачень у найманстві, фактично перетворюючи іноземців на «гарматне м'ясо».

За даними міністерства внутрішніх справ Росії, у 2024 році кордон примусово залишили понад 157 тис. іноземців-порушників міграційного законодавства ‒ на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цифра знизилася до 72 тис. осіб.

Повідомляється також, що відомство підготувало поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, які значно розширюють підстави для тиску на іноземців.

Серед них:

відповідальність за екстремізм,

загрози громадській та інформаційній безпеці,

порушення законодавства про релігію,

примус до страйку,

зловживання свободою слова,

поширення екстремістського контенту через аудіовізуальні сервіси.

«Реальна мета механізму інша: змусити мігрантів, які прагнуть нормалізувати становище своїх родин і уникнути переслідувань, самостійно підписати контракт. Формально ‒ жодного примусу, жодного вербування. Людина просто «обирає» громадянство через службу в армії агресора», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

