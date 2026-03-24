Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії

Лариса Голуб
Росія змушує іноземців воювати проти України
Кремль запускає механізм прихованого вербування іноземців на війну

Кремль запровадив новий гібридний механізм поповнення свого окупаційного контингенту. Замість прямого вербування Москва використовує непрямі методи тиску та маніпуляцій, щоб залучити іноземних громадян до військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

«Оскільки більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки офіційно виступають проти вербування своїх громадян до російської армії, Москва обрала обхідний шлях – штучно створювати умови, за яких перебування в країні без паспорта РФ стає практично неможливим. Єдиний пропонований вихід – контракт зі збройними силами Росії, що автоматично відкриває шлях до громадянства», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Як повідомляє українська розвідка, російська влада створила розгалужену систему «м'якого» примусу. Цей механізм дозволяє формально уникати звинувачень у найманстві, фактично перетворюючи іноземців на «гарматне м'ясо».

За даними міністерства внутрішніх справ Росії, у 2024 році кордон примусово залишили понад 157 тис. іноземців-порушників міграційного законодавства ‒ на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цифра знизилася до 72 тис. осіб. 

Повідомляється також, що відомство підготувало поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, які значно розширюють підстави для тиску на іноземців.

Серед них:

  • відповідальність за екстремізм,
  • загрози громадській та інформаційній безпеці,
  • порушення законодавства про релігію,
  • примус до страйку,
  • зловживання свободою слова,
  • поширення екстремістського контенту через аудіовізуальні сервіси. 

«Реальна мета механізму інша: змусити мігрантів, які прагнуть нормалізувати становище своїх родин і уникнути переслідувань, самостійно підписати контракт. Формально ‒ жодного примусу, жодного вербування. Людина просто «обирає» громадянство через службу в армії агресора», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці Росії. У владі Південної Африки наголосили, що участь або сприяння іноземним збройним силам є кримінальним злочином відповідно до законодавства країни, яке діє з 1998 року. В офісі президента також заявили, що громадяни ПАР, причетні до організації вербування, залишаються під слідством.

«Главком» також писав, що найманці з Гамбії, які воювали на боці Росії проти України, отримали російське громадянство. Росія показово вручила найманцям російські паспорти.

Також розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України. Британські аналітики підкреслюють, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через фінансові стимули та перспективу отримання російського громадянства. 

Читайте також:

Читайте також

Скотт Бессент запевнив, що скасування санкцій на російські нафтопродукти не збільшило прибутки Росії
США оцінили ефект від послаблення санкцій проти нафти РФ
Вчора, 15:10
В останніх інтерв'ю Болен критикував санкції, закликав Німеччину купувати російські енергоресурси
Культурний бан у Литві: концерти зірки 80-х Дітера Болена скасовано через симпатії до РФ
22 березня, 09:43
Бельгія закликала Європу до переговорів з Росією
Бельгія закликала Європу до переговорів з Росією
15 березня, 01:13
Ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль
Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян
8 березня, 09:19
РФ вдарила по Харкову
РФ вдарила по Харкову
3 березня, 06:13
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
2 березня, 04:05
Герман Галущенко сидить у звичайній камері, каже його адвокат
З вілли – на нари. «Главком» дізнався про умови тримання ексміністра Галущенка в СІЗО
26 лютого, 19:59
Війна як відчай імперського проєкту
Україна як вирок Російській імперії
25 лютого, 13:29
Урсула фон дер Ляєн зауважила, що невдовзі має бути прийнятий 20-ий пакет санкцій проти РФ
Підтримка України. Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети
24 лютого, 18:12

Новини

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
