Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим роком

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим роком
фото: Володимир Зеленський/Twitter

«Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу»

Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року привітав українців. Про це він написав у соцмережах.

Повний текст:

Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо.

Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились.

Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч.

І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо.

Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві.

Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу.

Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.

До слова, Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом.

Теги: Володимир Зеленський війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
Сьогодні, 16:44
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
Вчора, 22:45
Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо
Зеленський на ставці підбив воєнні підсумки року: які висновки і прогнози
Вчора, 18:35

Політика

Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим роком
Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим роком
Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом
«Збройна коаліція». Кого з відомих іноземців Зеленський нагородив цього року
«Збройна коаліція». Кого з відомих іноземців Зеленський нагородив цього року
Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами
Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
Зеленський повідомив про плани на наступний рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
34K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
17K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
9652
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
8733
Арестович різко змінив риторику про війну
8667
Ярош відреагував на вибухи в Білгороді та закликав відкинути емоції

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua