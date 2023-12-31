Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим роком

«Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу»

Президент України Володимир Зеленський напередодні Нового року привітав українців. Про це він написав у соцмережах.

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Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо.

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Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились.

Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч.

І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо.

Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві.

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Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу.

Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.

До слова, Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом.