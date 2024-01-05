Білий дім розповів про пріоритетне озброєння для України у майбутніх пакетах допомоги

Штати хочуть зробити системи і засоби ППО основними у переліку постачання озброєння для української сторони

Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, Штати хочуть зробити системи і засоби ППО основними у переліку постачання озброєння для української сторони на тлі триваючих російських повітряних атак.

Кірбі додав, що в адміністрації президент США планують це реалізувати щойно вдасться відновити передачу Україні пакетів допомоги. Наразі на це Вашингтону бракує фінансування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, адміністрація США не виявила жодних ознак зловживання зі зброєю, яка була передана Україні та продовжує ретельно працювати, щоби гарантувати Конгресу й американцям, що вся допомога використовується за призначенням.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

Нагадаємо, уже 30 грудня у міністерства оборони США закінчилися кошти на заміну зброї, відправленої в Україну.

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

До слова, речник Державного департаменту США Метью Міллер спростовував інформацію ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії.