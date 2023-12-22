Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин

glavcom.ua
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Над проєктом працювали три кваліфікованих спеціаліста з військової психології, медіації та комунікації
фото з відкритих джерел

Військові потурбувались про власну адаптацію до мирного життя

Головна мета проєкту E-NADIYA – підтримка військовослужбовців у процесі переходу від військового до цивільного життя, надаючи їм та  їхнім родинам психологічну підтримку, допомогу у вирішенні стресових розладів, пов'язаних із службою.

«Ідея створення цього проєкту виникла у мене після того, як я особисто відчув, що таке війна, що таке жага до життя і ненависть до ворога, що таке жага забрати чиєсь життя заради збереження свого. Ці моменти говорять тільки про одне: все навколо, що мене оточувало до цього, стало неважливим, блідим і зовсім не несе цінностей. Світ перевернувся і вже геть не такий: інші люди, не ті з якими ти завжди проводив вільний час (вони навіть не напишуть і не спитають, як ти друже). Інші місця: розбиті холодні будинки, підвали та бліндажі, інші звички та вподобання. Залишається лише твоя сімʼя, яка підтримує і переживає, але у якої також стало все «до» та «після». І все це ти розділяєш з такими ж як ти сам. Тобто з різким, емоційно нестабільним та роздратованим побратимом. І такими, як були, ми вже не будемо. Ми маємо право на нормальне життя у нашій країні, бо ми – це і є Україна! Маємо підтримувати і допомагати один одному», – коментує ініціатор проєкту, командир окремої роти ударних БпАК Дмитро Алєксєєнко.

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин фото 1

Наразі у роботу запущено чат-бот, спрямований на надання комплексної допомоги у соціальній адаптації до умов мирного життя. Над проєктом працювали три кваліфікованих спеціаліста з військової психології, медіації та комунікації. Сам же проєкт команда розробляла  більше пів року.

«Коли військові повернуться з фронту додому, їм варто бути готовими до того, що їм доведеться буквально знайомитися з власними змінами, змінами їх родин та суспільства. Чат-бот зорієнтований на рекомендаціях у коротких відео та дописах: як правильно спілкуватися, підтримувати та поводитися з ветераном, щоби уникнути можливих конфліктів і допомогти йому швидше адаптуватися до мирного життя. Завдяки такому чат-боту військові та їхні родини отримують доступ до високоякісних психолого-комунікативних та медіаційних послуг, що можуть стати незамінними в умовах високого стресу та емоційного навантаження», – коментує військовий психолог та спеціаліст у напрямку особистісних і сімейних стосунків Олена Мороз.

Координацію над проєктом отримав міжнародний благодійний фонд «DUSHA»

Теги: війна військові психолог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батько власноруч копав могилу для сина та був на його похороні сам, без рідних
Окупанти розстріляли дитину під час евакуації. Згадаймо 12-річного Владислава Магдика
Сьогодні, 09:00
«Київстар» повністю відновив роботу, ЄС погодив міграційну реформу. Головне за 20 грудня
«Київстар» повністю відновив роботу, ЄС погодив міграційну реформу. Головне за 20 грудня
20 грудня, 21:00
The New York Times оприлюднив матеріал з оціночними судженнями щодо успішності операцій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині
18 грудня, 14:59
Дрони стали важливим елементом нашої війни
Коли держава почне закупляти дрони?
16 грудня, 14:58
Вчорашня атака на «Київстар» стала найбільшою в історії компанії
Телефон і людська свідомість
13 грудня, 21:11
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки противника
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
12 грудня, 07:17
Захід має розуміти – не встоять ЗСУ – проблема агресивної Росії впаде на весь демократичний світ
Україна лишається сам на сам з ворогом?
9 грудня, 18:51
Москва вела секретні переговори з Китаєм щодо вивчення можливості риття тунелю під Керченською протокою
Генерал Ходжес повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст
5 грудня, 22:04
У ніч на 25 листопада РФ атакувала Україну чорним дроном
Окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика
4 грудня, 14:06

Пресрелізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7066
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
5648
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4135
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
2970
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
2862
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
2819
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне

Новини

Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua