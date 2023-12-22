Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин

Військові потурбувались про власну адаптацію до мирного життя

Головна мета проєкту E-NADIYA – підтримка військовослужбовців у процесі переходу від військового до цивільного життя, надаючи їм та їхнім родинам психологічну підтримку, допомогу у вирішенні стресових розладів, пов'язаних із службою.

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«Ідея створення цього проєкту виникла у мене після того, як я особисто відчув, що таке війна, що таке жага до життя і ненависть до ворога, що таке жага забрати чиєсь життя заради збереження свого. Ці моменти говорять тільки про одне: все навколо, що мене оточувало до цього, стало неважливим, блідим і зовсім не несе цінностей. Світ перевернувся і вже геть не такий: інші люди, не ті з якими ти завжди проводив вільний час (вони навіть не напишуть і не спитають, як ти друже). Інші місця: розбиті холодні будинки, підвали та бліндажі, інші звички та вподобання. Залишається лише твоя сімʼя, яка підтримує і переживає, але у якої також стало все «до» та «після». І все це ти розділяєш з такими ж як ти сам. Тобто з різким, емоційно нестабільним та роздратованим побратимом. І такими, як були, ми вже не будемо. Ми маємо право на нормальне життя у нашій країні, бо ми – це і є Україна! Маємо підтримувати і допомагати один одному», – коментує ініціатор проєкту, командир окремої роти ударних БпАК Дмитро Алєксєєнко.

Наразі у роботу запущено чат-бот, спрямований на надання комплексної допомоги у соціальній адаптації до умов мирного життя. Над проєктом працювали три кваліфікованих спеціаліста з військової психології, медіації та комунікації. Сам же проєкт команда розробляла більше пів року.

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«Коли військові повернуться з фронту додому, їм варто бути готовими до того, що їм доведеться буквально знайомитися з власними змінами, змінами їх родин та суспільства. Чат-бот зорієнтований на рекомендаціях у коротких відео та дописах: як правильно спілкуватися, підтримувати та поводитися з ветераном, щоби уникнути можливих конфліктів і допомогти йому швидше адаптуватися до мирного життя. Завдяки такому чат-боту військові та їхні родини отримують доступ до високоякісних психолого-комунікативних та медіаційних послуг, що можуть стати незамінними в умовах високого стресу та емоційного навантаження», – коментує військовий психолог та спеціаліст у напрямку особистісних і сімейних стосунків Олена Мороз.

Координацію над проєктом отримав міжнародний благодійний фонд «DUSHA»