Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ

Ворог намагається накопичувати сили на північних околицях Куп'янська

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що ситуація в місті Куп'янську та його околицях перебуває під контролем українських військових. Ворог продовжує спроби накопичувати сили на північних околицях міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

ЗСУ контролюють вихід із трубопроводу, який російські війська використовували для переміщення особового складу. Зазначається, що три з чотирьох трубопроводів у цьому районі вже пошкоджені та затоплені, а вихід із четвертого перебуває під контролем українських захисників.

За даними Генштабу, в місті триває контрдиверсійна операція, а навколо Куп'янська проводяться пошуково-ударні дії. За два тижні ворог втратив 395 осіб, з яких 288 – безповоротно. Крім того, українські військові беруть окупантів у полон, поповнюючи обмінний фонд.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 183 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 81 авіаційного ударів, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5206 обстрілів, з них 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Білогір’я, Залізничне, Новояковлівка, Веселянка Запорізької області; Херсон, Львове Херсонської області.