Зеленський назвав центральний елемент гарантій безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський назвав центральний елемент гарантій безпеки для України
Глава держави: «Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

«Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім. У нас є основи для плану – щодо сил, конкретних кроків. Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни. Двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки», – каже він.

Президент також заявив про нові санкції проти РФ. За його словами, тиск дає результат – ситуація з російською економікою дедалі ускладнюється. «Цю лінію будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти», – каже він.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Крім того, Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізації значною мірою залежить від Сполучених Штатів.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

