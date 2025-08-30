Головна Країна Суспільство
Боєць пів року стримував ворога у зруйнованому Вовчанську

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Їжу та боєприпаси Вуду доставляли й скидали з важких бомберів
фото: скріншот із відео

Дрони приносили листи від рідних, які Вуду перечитував майже щодня

Боєць 57-ї мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним Вуду 173 дні стримував ворога у зруйнованому Вовчанську на Харківщині. Як інформує «Главком», про це йдеться в сюжеті на Армія TV.

Їжу та боєприпаси йому доставляли й скидали з важких бомберів.

Боєць розповів, що штурмовики зачистили місцевість, а їхня група зайшла, щоб відбивати подальші напади окупантів.

«Там одні руїни, і сховатись особливо ніде. Перебіжками пересувались. Живого нічого немає. Ноги, руки валялись навколо. Кацапи майже кожен день нас штурмували. Біля нашої позиції дуже багато було трупів, ми по них ходили, вони смерділи… Це давило трохи. В душі й шкода, але розумієш, що вони прийшли до мене додому», – пригадав чоловік.

Дрони приносили йому листи від рідних, які Вуду перечитував майже щодня. Вони допомагали йому витримати життя серед руїн міста.

Боєць 57 бригади пів року тримав позиції у Вовчанську

«Я дуже був радий, коли перший лист прийшов. Вони в той момент мене дуже сильно підтримували. Коли було важко на душі, я їх завжди перечитував. Порада батькам та жінкам – писати своїм чоловікам на передову», – сказав військовий.

Нагадаємо, боєць 65-ї окремої механізованої бригади на позивний Макгрегор провів 56 днів на нулі. На позиції, яку оточували окупанти, але так і не змогли взяти. 

Також боєць ЗСУ зумів утекти з полону та попередити побратимів про ворожу атаку. 

