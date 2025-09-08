WSJ: Путін вірить, що його економіка витримає довше, ніж українська армія

WSJ зазначає, що санкції, хоч і чинять тиск, поки що не призвели до краху російської економіки

Президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.

На думку видання, метою Москви є виснаження сил України до капітуляції, а не захоплення територій.

«Основна мета Москви – не стільки захоплення територій, скільки виснаження українських військ до того моменту, коли Київ буде змушений здатися», – пише WSJ.

При цьому, як зазначають автори, Збройні сили України продовжують стримувати російський наступ, але стикаються з низкою серйозних викликів.

«У Донецьку, головній гарячій точці боїв, так мало піхоти, що невеликі групи російських солдатів часто можуть проникати в широкі проміжки між українськими окопами. Україна покладається на міни, артилерію і, передусім, дрони для ударів по росіянах. Київ постійно вдосконалює свої можливості у сфері дронів, щоб компенсувати нестачу піхоти, але країну неможливо захистити лише роботизованою армією», – йдеться в статті.

Щодо економічного фронту, WSJ зазначає, що санкції, хоч і чинять тиск, поки що не призвели до краху російської економіки. Економіка РФ продовжує функціонувати завдяки експорту енергоресурсів, підтримці Китаю та Індії та адаптації до нових умов.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» провідний російський економіст та «іноагент» Владислав Іноземцев розповів, що сподівання на швидкий розвал російської економіки – ілюзія.

Іноземцев розкрив детальну структуру військових витрат РФ, наголосивши, що вони хоч і не стимулюють економіку в класичному сенсі, але підтримують її в умовах війни.