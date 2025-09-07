Головна Країна Події в Україні
Росія перекинула морпіхів на Краматорський напрямок – уже є перші полонені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Окупанти атакують малими групами, з собою беруть мінімальну кількість БК
фото з відкритих джерел

За два дні 82-га бригада знищила дев’ять гармат

На Краматорському напрямку російські загарбники активно використовують засоби РЕБ та РЛС. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Армія TV» розповів Артем Кулачевич, заступник командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

«Противник комплексно діє. Вони взаємодіють зі своїми пілотами, у них так само спектр аналізаторів працює. Їхні пілоти, як у нас, стоять в чергу, просять не подавляти відео сигнал. Вони стараються у два накати робити РЕБ подавлення», – сказав він.

За два дні 82-га бригада знищила дев’ять гармат.

«Далі три легкових автомобілі у них в тилах, дві вантажівки, одна напхана була БК повністю, два квадроцикли. Хай для противника буде дивиною, їхні РЕБи не допомагають їм», – зазначив Артем Кулачевич.

Також противник нарощує сили для штурмових дій.

«Підрозділи морської піхоти втягнулися, вже є перші полонені морські піхотинці. Бої інтенсивні, складні, ми задіюємо як підрозділ, як бригада, максимальну зараз кількість засобів і залучення особового складу до виконання. У нас наразі все виходить», – запевнив військовий.

Окупанти атакують малими групами, з собою беруть мінімальну кількість БК.

«Їм так само скидають з деяких дронів посилки. Противник про це каже, що на четвертий день їх можна вже голими брати, бо немає в них боєкомплекту, якщо вони ніде не здобули в бою. Або у своїх же поранених чи загиблих знімають і йдуть далі. Були такі випадки», – каже Артем Кулачевич.

Нагадаємо, російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію. Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград.

Також, за даними розвідки, армія РФ буде утримувати високі темпи наступу на фронті аж до моменту реальних перемовин про завершення війни. 

Теги: армія війна морська піхота ЗСУ

