Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1298-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 81 авіаційного ударів, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5206 обстрілів, з них 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Білогір’я, Залізничне, Новояковлівка, Веселянка Запорізької області; Херсон, Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 133 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 2

Відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 3

Минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 5

Минулої доби ворог здійснив 20 атак на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 6

Зафіксовано сім бойових зіткнень в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у бік Іванопілля, Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 16 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 10

Ворог здійснив два штурми в бік Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року фото 11

Ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

До слова, триває 1298-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія завдала болючого удару по російській стратегічній авіації
Ось хто посилює переговорну позицію України
5 вересня, 16:31
Фіцо: Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії
Фіцо закликав надати Росії гарантії безпеки
17 серпня, 07:18
Рубіо заявив, що Україна після війни має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами
Низка країн готові надати Україні гарантії безпеки – Рубіо
19 серпня, 06:54
Лавров прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
20 серпня, 15:46
У Мукачеві росіяни атакували завод американської компанії
Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву
21 серпня, 10:31
Фідан назвав «вражаючим» той факт, що Москва погодилася гарантувати нові умови механізмом безпеки
Голова МЗС Туреччини: Росія змінила позицію щодо війни в Україні
29 серпня, 04:17
Марина Гришко загинула через удар по житловому будинку в Дарницькому районі столиці
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
28 серпня, 19:30
Навчання «Захід-2025» мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій
Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку
30 серпня, 15:28
Уночі росіяни атакували Дніпро
У Дніпрі окупанти вдарили по підприємству
5 вересня, 07:51

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року
На окупованих територіях росіяни проводять пропагандистські «уроки мужності»
На окупованих територіях росіяни проводять пропагандистські «уроки мужності»
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2025
ЗСУ звільнили село на адмінкордоні Дніпропетровщини
ЗСУ звільнили село на адмінкордоні Дніпропетровщини

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua