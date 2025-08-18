Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення

За минулу добу відбулося 182 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Ромашкове Сумської області; Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі.

На Сіверському напрямку

У районах Григорівки, Федорівки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбник атакував у напрямку населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

Нагадаємо, триває 1272-й день повномасштабної війни в Україні.