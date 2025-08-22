Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1276-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку сталося 24 бойові зіткнення

За минулу добу відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 44 ракетами та 75 авіаційних ударів, скинув 125 керованих авіаційних бомб, залучив 5 875 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Оріхів, Новоукраїнка, Червона Криниця Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби ракетних військ і артилерії, шість пунктів управління, два склади пально-мастильних матеріалів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб, та здійснив 252 обстріли, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог десять разів марно намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сталося 24 бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва, Зарічне, Торське та в бік Ямполя.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська відбили п’ять атак противника у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив шість атак, у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог шість разів атакував українські підрозділи оборонців у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники зупинили 43 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Горіхове, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили 35 атак загарбників у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворожі підрозділи двічі намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Нагадаємо, триває 1276-й день повномасштабної війни в Україні.

