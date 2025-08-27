Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1078750 (+920) осіб;
  • танків – 11135 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23178 (+0) од;
  • артилерійських систем – 32024 (+45) од;
  • РСЗВ – 1472 (+0) од;
  • засоби ППО – 1212 (+1) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194);
  • крилаті ракети – 3598 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118);
  • спеціальна техніка – 3950 (+0).
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, літній наступ російських окупаційних військ в Україні виявився невдалим. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке вважає, що більшість поставлених Москвою цілей на період з квітня по серпень 2025 року не були досягнуті.

До слова, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.

Теги: Генштаб втрати окупанти

