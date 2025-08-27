Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

особового складу – близько 1078750 (+920) осіб;

танків – 11135 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23178 (+0) од;

артилерійських систем – 32024 (+45) од;

РСЗВ – 1472 (+0) од;

засоби ППО – 1212 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194);

крилаті ракети – 3598 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118);

спеціальна техніка – 3950 (+0).

Нагадаємо, триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, літній наступ російських окупаційних військ в Україні виявився невдалим. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке вважає, що більшість поставлених Москвою цілей на період з квітня по серпень 2025 року не були досягнуті.

До слова, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.