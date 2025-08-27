Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:
- особового складу – близько 1078750 (+920) осіб;
- танків – 11135 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23178 (+0) од;
- артилерійських систем – 32024 (+45) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1212 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118);
- спеціальна техніка – 3950 (+0).
Нагадаємо, триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, літній наступ російських окупаційних військ в Україні виявився невдалим. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке вважає, що більшість поставлених Москвою цілей на період з квітня по серпень 2025 року не були досягнуті.
До слова, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.
