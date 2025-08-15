Головна Країна Події в Україні
ЗСУ отримали 9 нових зразків РЕБ українського виробництва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЗСУ отримали 9 нових зразків РЕБ українського виробництва
Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 9 нових зразків РЕБ
фото: Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ, майже всі – українського виробництва

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 9 нових зразків радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР). За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, 90% з цих нових систем є продукцією українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Оборонне відомство продовжує поповнювати арсенал українських захисників засобами РЕБ, що відповідають сучасним вимогам фронту. Як зазначають у відомстві, в умовах сучасної війни ефективність систем РЕБ/РЕР є критично важливою для успішного виконання військових завдань.

За перші 7 місяців 2025 року до експлуатації вже було допущено майже 80 зразків РЕБ/РЕР, більшість з яких – розробки українських зброярів. За весь 2024 рік цей показник становив понад 150 зразків.

Нагадаємо, у липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 50 нових боєприпасів, які були розроблені та виготовлені в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Як зазначили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, серед нових боєприпасів, що пройшли кодифікацію в липні, переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Крім того, до переліку увійшли новітні фугасні, уламкові та термобаричні боєприпаси, призначені для використання з безпілотними літальними апаратами.

Теги: Міноборони ЗСУ

