Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 11 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:
- особового складу – близько 1091890 (+890) осіб;
- танків – 11176 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23264 (+2) од;
- артилерійських систем – 32628 (+22) од;
- РСЗВ – 1483 (+0) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343);
- крилаті ракети – 3718 (+27);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49);
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
До слова, триває 1296-й день повномасштабної війни в Україні.
