Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61339 одиниць автомобільної техніки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 11 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1091890 (+890) осіб;
  • танків – 11176 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23264 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32628 (+22) од;
  • РСЗВ – 1483 (+0) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343);
  • крилаті ракети – 3718 (+27);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49);
  • спеціальна техніка – 3964 (+0).
Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

До слова, триває 1296-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати окупанти

