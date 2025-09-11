Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61339 одиниць автомобільної техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 11 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 вересня втратила:

особового складу – близько 1091890 (+890) осіб;

танків – 11176 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23264 (+2) од;

артилерійських систем – 32628 (+22) од;

РСЗВ – 1483 (+0) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343);

крилаті ракети – 3718 (+27);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49);

спеціальна техніка – 3964 (+0).

До слова, триває 1296-й день повномасштабної війни в Україні.