Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11181 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1093730 (+950) осіб;
  • танків – 11181 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23267 (+1) од;
  • артилерійських систем – 32707 (+39) од;
  • РСЗВ – 1486 (+1) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109);
  • спеціальна техніка – 3964 (+0).
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

До слова, триває 1298-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 17 серпня
Лінія фронту станом на 17 серпня 2025. Зведення Генштабу
17 серпня, 23:00
Найбільш затребуваною є платформа Thermit, яка виконує найбільше місій
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
17 серпня, 21:12
Ситуація на фронті 27 серпня
Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу
27 серпня, 23:08
Триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 серпня, 07:38
Триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 серпня, 07:09
Нині триває 1288-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2025 року
3 вересня, 08:16
У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США Ітан Хертвек
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
8 вересня, 09:39
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61339 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 вересня, 07:01
Ситуація на фронті 11 вересня
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
11 вересня, 23:05

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2025 року
На окупованих територіях росіяни проводять пропагандистські «уроки мужності»
На окупованих територіях росіяни проводять пропагандистські «уроки мужності»
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2025
ЗСУ звільнили село на адмінкордоні Дніпропетровщини
ЗСУ звільнили село на адмінкордоні Дніпропетровщини

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua