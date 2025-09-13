Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 вересня втратила:
- особового складу – близько 1093730 (+950) осіб;
- танків – 11181 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23267 (+1) од;
- артилерійських систем – 32707 (+39) од;
- РСЗВ – 1486 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109);
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
До слова, триває 1298-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0