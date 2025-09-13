Втрати ворога станом на 13 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11181 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 вересня втратила:

особового складу – близько 1093730 (+950) осіб;

танків – 11181 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23267 (+1) од;

артилерійських систем – 32707 (+39) од;

РСЗВ – 1486 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109);

спеціальна техніка – 3964 (+0).

До слова, триває 1298-й день повномасштабної війни в Україні.