Хмарно з проясненнями та дощі: прогноз погоди в Україні на суботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сьогодні збережеться хмарна з проясненнями погода, вдень без опадів

Короткочасні дощі очікуються у південних, центральних, місцями і в північних областях

В Україні у суботу, 5 вересня, короткочасні дощі очікуються у південних, центральних, місцями і в північних областях, на решті території без опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«5 вересня хмарно з проясненнями. У південній частині, більшості центральних, вночі місцями і в північних областях короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів до 20°, в західних областях 8-13°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві сьогодні збережеться хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 23-25°.