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    Хмарно з проясненнями та дощі: прогноз погоди в Україні на суботу

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    <p>У Києві сьогодні збережеться хмарна з проясненнями погода, вдень без опадів</p> - Хмарно з проясненнями та дощі: прогноз погоди в Україні на суботу

    У Києві сьогодні збережеться хмарна з проясненнями погода, вдень без опадів

    Короткочасні дощі очікуються у південних, центральних, місцями і в північних областях

    В Україні у суботу, 5 вересня, короткочасні дощі очікуються у південних, центральних, місцями і в північних областях, на решті території без опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «5 вересня хмарно з проясненнями. У південній частині, більшості центральних, вночі місцями і в північних областях короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів до 20°, в західних областях 8-13°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

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    У Києві сьогодні збережеться хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 23-25°.

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