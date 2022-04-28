«Ходіть у валянках»: казахи розлючені через «шопінг-тури» росіян

Через вихід низки світових брендів одягу з російського ринку, громадяни РФ кинулися на шопінг у сусідні країни

У Казахстані побоюються, що «шопінг-тури» росіян призведуть до зростання цін у країні

Мешканці Казахстану критикують у соцмережах росіян, які приїжджають до їхньої країни з метою шопінгу. Казахи побоюються росту цін у магазинах через це. Про це написав сходознавець Азат Ахунов у своєму матеріалі для казахстанського сайту «Бизнес. Online».

За його інформацією, у казахстанських соцмережах стала вірусною новина про продаж російськими турагенціями коротких цільових турів до країн ближнього закордоння, у тому числі й Казахстану. У рамках турів пропонується шопінг у популярних брендових магазинах, які покинули російський ринок, а також придбання валюти, оформлення банківських карток всесвітніх платіжних систем. Назви турів красномовні – «За Visa в Узбекистан», «Розшукується Ходжа Насреддін», «За Zara в Казахстан».

Оскільки у росіян традиційно зарплати були вищі, жителі Казахстану висловлюють невдоволення і занепокоєння можливому росту цін. Загалом у коментарях користувачі дивуються, але вже явно рефреном звучить думка: «Це все наше! Не віддамо!», «Так вони скоро тури по продукти почнуть продавати. І тоді ціни у нас знову збільшаться… А чому Токаєв не закрив кордон? Значить, на словах він проти війни, а насправді ось вам і карти банківські, шопінги… Довго лавірувати неможливо», «Нічого їм продавати! Нехай у валянках ходять!» – цитує Ахунов дописи казахстанців.

Українські журналісти знайшли подібні коментарі казахстанців у соцмережах, у яких користувачі нарікають на ймовірне здорожчання цін, інші кепкують із росіян, пропонуючи проводити «Кока-кола тури» чи «Макдональдз тури» з переглядом нових голлівудських фільмів. Є і дописи «Сидіть в zетландії, їх ніде не чекають».

Відомо, що багато світових брендів одягу покинути російський ринок. Також росіян за кордоном просять підписувати документи, у яких вони зобов'язуються не одягати речі певних торгових марок на території РФ.

Нагадаємо, що AliExpress заблокував росіянам можливість робити покупки. Китайський торговий майданчик перестав приймати карти банків, які потрапили під санкції Заходу.

Також відомо, що російські авіакомпанії виключили із міжнародних альянсів. Один із найбільших авіаперевізників S7 Airlines призупинив участь в Oneworld, на черзі вихід «Аерофлоту» з SkyTeam через санкції.

Крім цього, косметичний концерн Coty повідомив, що йде з Росії. Там заявили, що не очікують, що цей крок вплине на цілі щодо доходів і прибутків на 2022 фінансовий рік.