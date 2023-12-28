Що хорошого сталось у 2023-му. Глобальний вимір

Версія Washington Post: прорив у медицині, захисті довкілля – і це ще не все

Безумовно, 2023 рік був складним у багатьох відношеннях. Окрім руйнівних воєн в Україні, Секторі Газа та Судані, 2023 рік відзначився тим, що став найспекотнішим роком в історії людства, було побито кілька кліматичних рекордів. У Сполучених Штатах у 2023 році сталася найбільша кількість масових вбивств, щонайменше, з 2006 року.

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Попри все, 2023 рік також став роком значних позитивних зрушень, зокрема, в науці.

Оскільки дослідження доводять, що новини, які піднімають настрій, можуть забезпечити емоційний буфер проти тривожних повідомлень, відчуття безнадії і навіть заохочувати до оптимізму, згадаймо нині події, які надзвичайно надихають. Можливо, саме їх ви пропустили цього року.

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ВООЗ схвалила нову та доступну вакцину від малярії

Африканці і туристи, які відвідують континент, невдовзі будуть убезпечені від малярії ілюстративне фото: Pexels

У жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину від малярії. ВООЗ очікує, що препарат, який коштує $2-4 за дозу і, як було доведено, зменшує симптоматику захворювання на 75% після трьох доз протягом року, стане доступним до середини 2024 року.

У 2021 році від малярії померли понад 600 тис. людей, причому 80% смертей від малярії в Африці припадає на дітей віком до п’яти років. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів, щороку реєструється близько 2 тис. випадків захворювання на малярію, причому більшість з них – вже за кордоном, у туристів, які побували на екзотичному континенті.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ, сказав, що новина щодо вакцини його дуже потішила. «Я мріяв про день, коли у нас з’явиться безпечна і ефективна вакцина проти малярії», – зазначив він і додав, що нині є вже два способи протистояти цій хворобі.

До винайдення цієї вакцини від малярії не існувало щеплень. Туристи і деякі місцеві мешканці регулярно приймали спеціальні препарати, щоб не захворіти. Дозування і тривалість такої профілактики залежать від конкретної країни.

Новаторська таблетка для лікування післяпологової депресії

Нова пігулка поверне матерям почуття радості від свого немовля ілюстративне фото: Pexels

У Сполучених Штатах Америки Управління з контролю за продуктами і ліками схвалило низку препаратів, які можуть змінити життя. Серед них – перша у світі пігулка для лікування післяпологової депресії, на яку страждає одна з п'яти жінок. Цей важкий і виснажливий стан може викликати у вагітних і молодих матерів сильне відчуття безнадії, а в рідкісних випадках – психоз, який може тривати роками.

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Новий препарат слід приймати один раз на день протягом двох тижнів і, на відміну від існуючого нині лікування внутрішньовенними ін'єкціями, що може тривати до 60 годин у медичних установах, його можна приймати вдома. Іншими словами, інноваційне лікування значно більш доступне за традиційну терапію, а це особливо актуально для матерів, які доглядають за новонародженим.

Хоча експерти кажуть, що препарат не зможе допомогти у 100% випадків, він не є універсальним для усіх випадків післяродової депресії, проте він все ж є зручним і швидкодіючим засобом. Особливо препарат корисний у перші дні після пологів, коли матері і немовлята тільки починають налагоджувати зв'язок між собою.

Отримали схвалення два методи лікування серповидноклітинної анемії

Клітина крові (вгорі), змінена серповидноклітинною анемією фото: Національного інституту охорони здоров'я США

У грудні Управління з продовольства і медикаментів США схвалило два методи лікування серповидноклітинної анемії – рідкісного і виснажливого захворювання, на яке страждають близько 100 тис. американців, більшість з яких – чорношкірі. Хвороба викликає сильний, постійний біль і може різко скоротити тривалість життя хворих.

Серпоподібноклітинна анемія або дрепаноцитоз – спадкова хвороба крові, за якої відбувається порушення утворення білка гемоглобіну, і він набуває патологічної форми. Еритроцити, які містять гемоглобін S, під мікроскопом мають характерну серпоподібну форму, за що ця хвороба і отримала свою назву. Клінічні прояви у різних хворих можуть дуже варіюватися, тому що серпоподібні еритроцити можуть спричинити ураження майже всіх органів. Близько 90% пацієнтів із цим захворюванням доживають до 20 років і близько 50% переживають своє 50-ліття. У 2001 згідно з одним дослідженням середня тривалість життя для хворих становила 53 років для чоловіків і 58 років для жінок.

Нові методи лікування – це генна терапія, яка, як показали клінічні випробування, здатна зупинити сильний больовий криз у більшості пацієнтів. Один з методів лікування використовує нешкідливий вірус для введення гена в стовбурові клітини пацієнта, а інший заснований на інструменті редагування генів CRISPR.

Суть технології CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) полягає в тому, що коли бактерію атакує вірус, вона виробляє генетичний матеріал, який відповідає генетичній послідовності нападника. Цей матеріал у поєднанні з ключовим білком Cas9 може прикріпитися до ДНК вірусу, зламати його генетичний код і нейтралізувати вірус.

Обидва методи є інтенсивними, дорогими процедурами і вимагають хіміотерапії, яка має значні побічні ефекти. Водночас пацієнти, які пройшли лікування, говорять про його надзвичайно позитивний вплив на їхнє життя. Джимі Олагере, батько трьох дітей, який порівнював біль, спричинений хворобою, з осколками скла, що розрізають його вени, сказав, що після багатьох років, коли він не міг спати ночами через біль, у нього знову з'явилася енергія, і що лікування вперше дозволило йому планувати майбутнє зі своєю сім'єю.

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Наука дізналася більше про деменцію та втрату пам'яті

У людей з деменцією з’явилась надія ілюстративне фото: Pexels

Учені досягли прогресу в розумінні однієї з найбільших проблем охорони здоров'я для країн зі старіючим населенням – деменції, яка позбавляє людей здатності виконувати повсякденні речі.

Хоча не існує наукових підтверджень ефективності існуючих ліків від деменції, наукові дослідження продовжують виявляти, що ми можемо зробити чимало, аби зменшити ризик розвитку деменції.

Дедалі більше людей чують діагноз «деменція». Які ознаки та фактори ризику?

Одне дослідження, опубліковане цього року, припускає, що звички, спосіб життя, у тому числі регулярна розумова та фізична активність, здорове харчування і регулярні соціальні контакти, пов'язані з уповільненням темпів погіршення пам'яті. Інше дослідження показало, що проживання в районах з більшою кількістю природних зелених насаджень пов'язане з меншою кількістю госпіталізацій із деменцією. Окреме дослідження показало, що використання слухових апаратів може знизити ризик зниження когнітивних функцій майже вдвічі.

Управління з продовольства і медикаментів США також вперше повністю схвалило препарат, який помірно сповільнює розвиток хвороби Альцгеймера. Хоча залишаються складні питання щодо безпеки, ефективності та вартості, багато неврологів стверджують, що сам факт появи такого препарату є величезним досягненням після багатьох років невдалих випробувань.

Після 20 років суперечок країни погодили договір про захист океанів

Світовий океан, нарешті, буде під захистом світової спільноти ілюстративне фото: Pexels

Здоров'я людини – не єдина сфера, де цьогоріч відбулися покращення. Держави спромоглися зробити деякі позитивні кроки для захисту планети.

У травні понад 190 країн уклали важливу угоду про захист біорізноманіття світового океану за межами національних кордонів після більш ніж двадцятирічних переговорів.

Організація Об'єднаних Націй ухвалила відповідний договір у червні.

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Наразі великі ділянки Світового океану залишаються під загрозою підвищення температури, надмірного вилову риби, забруднення, видобутку корисних копалин та інших загроз. Угода дозволить країнам вперше почати створювати нові морські охоронні зони у відкритому морі. Втім, ще можуть минути роки, перш ніж держави-члени ООН офіційно зможуть розпочати процес визначення нових зон. І навіть тоді виконання угоди може бути непростим.

Водночас цей документ знаменує початок на шляху до захисту 30% суші та моря планети до 2030 року – мети, оголошеної на саміті ООН з питань біорізноманіття наприкінці 2022 року.

Вирубка лісів у Бразилії скоротилась після досягнення 15-річного максимуму

Незаконний видобуток золота на території корінного народу яномамі в бразильському штаті Рорайма 24 лютого фото: Greenpeace

Минулого року газета The Post опублікувала серію матеріалів, у яких йшлося про швидкі темпи знищення бразильських тропічних лісів Амазонії за часів тодішнього президента Жаїра Болсонару. При ньому темпи вирубки лісів Амазонії зросли до 15-річного максимуму, а відповідальні за знищення так і не понесли покарання.

Луїс Інасіу Лула да Сілва повернувся на посаду президента в січні цього року. Його перші шість місяців на посаді показали позитивні ознаки: влада вигнала тисячі нелегальних золотошукачів із земель корінних народів, а уряд заявив, що вирубка лісів скоротилася на 50%.

Є питання щодо ймовірності того, що президент досягне своєї мети: припинити вирубку лісів до 2030 року, з огляду на амбітні плани уряду щодо покращення інфраструктури, внаслідок чого можуть постраждати значні ділянки лісів.

Водночас європейські країни та Сполучені Штати запропонували відновити фінансування, яке було призупинено за часів Болсонару, аби допомогти припинити вирубку лісів в Амазонії. Відновлення програми стало б значним кроком для тропічних лісів, які нейтралізують мільярди тонн вуглецю щороку.

Моменти людяності у важкі часи

Зліва – направо: Вікторія Гасюк, Тарас Жмурко, Софія Руденко, Ірина Гребеник, Дмитро Федірко, Денис Павлюк та Назар Тетерук перед фургоном з водою, яку вони доставили у міста штату Міссісіпі 29 березня. Усі семеро українців нещодавно прибули до Міннесоти, рятуючись від війни в Україні фото: The American Service

Хоч страждання по всьому світу і домінували в заголовках новин у 2023-му, цей рік також нагадав нам, що доброта і щедрість існують навіть у часи криз і трагедій.

У березні, після того, як торнадо спустошило штат Міссісіпі, група українських біженців здійснила 16-годинну подорож, аби привезти воду постраждалим від стихії. Багато з них щойно прибули до Сполучених Штатів, мали заповнити імміграційні форми та підготуватися до співбесіди на роботу, але віддали перевагу допомозі громаді, яка, на їхню думку, зіткнулася з величезною проблемою, як і вони самі.

«Коли люди кидають все, щоб допомогти комусь, хто цього потребує, для мене це і є виявленням любові», – коментує Корі Джонс, заступник директора організації «Волонтерів Міссісіпі», в інтерв'ю The Post.

У жовтні, коли офіцер поліції Арізбет Діонісіо Амбросіо розбирала завали після урагану Отіс, що пронісся Мексикою, вона натрапила на жінку з голодним немовлям, яке захлиналось від плачу. Амбросіо, яка годувала грудьми свою однорічну дитину, запропонувала погодувати немовля і заспокоїла його – цей акт співчуття, набув розголосу у світовій пресі. Після цього випадку Амбросіо отримала підвищення.

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Амбросіо розповіла The Post, що не вважає свій вчинок чимось героїчним або незвичайним. «Я зробила те, що мала зробити, – сказала вона. – Коли ти опиняєшся в такій ситуації, ти не думаєш, допомагати чи ні. Я відчувала спокій, тому що була з дитиною і давала їй те, що їй було потрібно в той момент».

Джерело: The Washington Post

Переклад: Наталія Сокирчук