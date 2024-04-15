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Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів
За 18 рейдів було виявлено 12 незаконних рубок на загальну суму у понад 70 млн грн
фото з відкритих джерел

Оцінити всі масштаби незаконної вирубки лісу не дозволяє можливе мінування деяких ділянок

Рейдові групи з представників Держекоінспекції, Держагентства лісового господарства та лісівників ДП «Ліси України» виявили незаконні вирубки дерев у Чорнобильській зоні. Завдані збитки оцінюються у 70 млн грн, а за рік вони сягають мільярда, розповіла нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

«За місяць з березня по квітень група провела 18 рейдів. Моніторинг ускладнювався тим, що територія Чорнобильської зони – режимний обʼєкт, і просто так туди не потрапити. Окрім цього, – це прикордонна територія, і вона повністю замінована, представники Вишгородської поліції вилучали інспекторів засоби візуального спостереження з висоти, не надавались картографічні матеріали «Північної пущі», а подекуди правоохоронці взагалі відмовлялись їхати і фіксувати збитки. Явно їм не подобалось, що в Зоні проводяться інспекційні перевірки зрубаних насаджень», – йдеться у її повідомленні.

Василевська-Смаглюк зазначила, що за 18 рейдів було виявлено 12 незаконних рубок на територіях населених пунктів Чорнобиль, Корогод, Замостя (збитки у понад 23 млн грн), Лубянка (збитки в 12,2 млн грн), Медвин (14,4 млн грн). За її словами, на деяких ділянках масштаби вирубок перевищують 1 га, але обрахувати збитки не вдалось через можливе замінування території.

«Загалом, орієнтовні збитки тільки з тих ділянок, які вдалось зафіксувати, сягають 70 мільйонів гривень. Орієнтовна маса зрубаних дубів, сосен, вільх, акацій перевищує 700 куб.м., або 17 залізничних вагонів!», – підсумувала депутатка. Вона також назвала брехнею заяву Держагентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) щодо того, що ліс вирубували військові. За словами нардепки, є ознаки професійного зрізання дерев.

Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів фото 1
Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів фото 2
Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів фото 3
фото: Ольга Василевська-Смаглюк/Facebook

Василевська-Смаглюк додала, що міністр захисту довкілля Руслан Стрілець намагався винести на розгляд уряду питання термінового призначення на посаду голови ДАЗВ свого колегу по минулій роботі Андрія Тимчука. «Тимчук, який родом з Харкова, активно розставляє своїх земляків по всіх підприємствах ДАЗВа, в тому числі на Заповідник, Радон, Північну Пущу, ЦППРВ та навіть на ЧАЕС. Підозрюваний керівник «Північної пущі» теж його ставленик!», – розповіла нардепка.

Депутатка підкреслила, що повідомила заступницю Генпрокурора про вирубку лісів після того, як робітники ДСП «Північна пуща» зрубали там 185 столітніх дубів, які пізніше намагались продати на столичну пилораму. Учасниками організованої групи були п'ятеро людей – її очолив керівник державного спеціалізованого підприємства.

Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів фото 4
Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів фото 5
Мільярд гривень на рік. Вирубка лісу в Чорнобильській зоні набула жахливих масштабів фото 6
фото: Офіс генпрокурора

Згідно з даними офісу Генпрокурора, восени 2023 року керівник держпідприємства видав перепустки для в'їзду спільників на територію Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, де зростають 100-річні дуби шириною до 1 м. Через місяць там зрубали понад 180 дубів, вільх та берез. Підприємці вивезли деревину з Чорнобильської зони до Києва і продали її на деревообробне підприємство без дозвільних документів. Вантажівки, що перевозили дерева, супроводжував причетний до схеми працівник поліції.

За результатами проведених оглядів та обшуків правоохоронці вилучили близько 1000 колод зрізаної деревини об'ємом понад 350 куб. м. Встановлена сума шкоди довкіллю перевищує 59 млн грн.

Нагадаємо, що на Харківщині затримано чоловіка, який під окупації регіону рубав український ліс для забезпечення російської армії. Обвинуваченому загрожує до десяти років ув'язнення. За «роботу» на Росію чоловік встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів. Наразі він перебуває під вартою. Обвинуваченому загрожує строк від п’яти до десяти років.

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Теги: військові прокурор Чорнобильська зона депутат вирубування лісу

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